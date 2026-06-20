Στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στην επαρχία Αμμοχώστου, με τη συμμετοχή μελών της ΑΔΕ Αμμοχώστου, ΥΚΑΝ, ΥΑΜ και της ΜΜΑΔ Αρχηγείου.

Η επιχείρηση διενεργήθηκε από χθες βράδυ μέχρι και μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα σήμερα και κατά τη διάρκεια της ανακόπηκαν για έλεγχο αριθμός αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κατά τον οποίο προέκυψαν 12 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε τρία νυκτερινά κέντρα και προέκυψαν ισάριθμες καταγγελίες για παραβίαση των ορών άδειας λειτουργίας τους.

Στο ένα εκ των τριών υποστατικών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης απασχόλησης.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν επίσης στη σύλληψη νεαρού για παράνομη κατοχή και χρήση ναρκωτικών.

Ελέγχθηκαν επίσης τέσσερις φρουροί ασφαλείας χωρίς να προκύψει οτιδήποτε το επιλήψιμο.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.