Η Τζουν Σκουίμπ έγραψε ιστορία στην 79η τελετή απονομής των Tony Awards στη Νέα Υόρκη, καθώς έγινε η γηραιότερη ηθοποιός που έχει προταθεί ποτέ για βραβείο στον κορυφαίο θεσμό του αμερικανικού θεάτρου. Η υποψηφιότητά της αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για το Broadway και μια ακόμη απόδειξη ότι το ταλέντο δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια.

Περπάτησε στο μπλε χαλί, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με λαιμόκοψη V και φλοράλ λεπτομέρειες.

Η Σκουίμπ απέσπασε την υποψηφιότητα για την Καλύτερη Ερμηνεία Β΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Marjorie Prime», καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε η Λόις Σμιθ (Lois Smith), η οποία ήταν 89 ετών όταν προτάθηκε το 2020 για το «The Inheritance» το οποίο και κέρδισε.

«Είμαι ενθουσιασμένη με το τι θα κάνει αυτή η υποψηφιότητα στην καριέρα μου», είχε δηλώσει η ηθοποιός στο περιοδικό PEOPLE τον Μάιο.

Μαζί της στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφιες οι Μπέτσι Άιντεμ, Μέριλουιζ Μπερκ, Άγια Κας και Λόρι Μέτκαλφ η οποία ήταν και η νικήτρια.

Ο συμπρωταγωνιστής της στην παράσταση Ντάνι Μπέρσταϊν, ήταν επίσης υποψήφιος για το Βραβείο Ερμηνείας Β΄ Ανδρικού Ρόλου.

«Πλέω σε πελάγη ευτυχίας και για τον Ντάνι!» είχε αναφέρει η Σκουίμπ και πρόσθεσε: «Μοιράζομαι αυτή την υποψηφιότητα με όλους όσους δούλεψαν τόσο σκληρά για να ζωντανέψουν ξανά το “Marjorie Prime”».

Σε σκηνοθεσία της Αν Κάουφμαν, η παράσταση ακολουθεί «μια γυναίκα με άνοια, η οποία συνομιλεί με την τέλεια, ψηφιακή εκδοχή του εκλιπόντος συζύγου της».

Στα 96 της, η Σκουίμπ έγινε επίσης η μεγαλύτερη σε ηλικία ηθοποιός που έκανε πρεμιέρα σε παράσταση στο Μπρόντγουεϊ.

CNN