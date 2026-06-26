Ένα μικρό αεροσκάφος φέρεται να προσέκρουσε στο ψηλότερο κτήριο της πρωτεύουσας της Κίνας το απόγευμα της Παρασκευής (26/6).

Εικόνες από το Πεκίνο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα έδειχναν συντρίμμια να πέφτουν από τον 109-όροφο πύργο CITIC, γνωστό και ως China Zun, καθώς και το πίσω τμήμα του αεροσκάφους και ένα σπασμένο παράθυρο ενός ταξί στο έδαφος.

Ένας δημοσιογράφος του CNNi είδε ανθρώπους που είχαν εκκενωθεί από τον ουρανοξύστη να συγκεντρώνονται στους δρόμους κοντά στην είσοδο, μαζί με πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά της αστυνομίας και ένα ασθενοφόρο.

A small plane crashes into a 109-story skyscraper in Beijing, sending debris down the building's side.



Local reports say the pilot Liu Junhua was conducting a solo flight in the local airspace, took off from Shifosi Airport at 17:30, and at 17:40 prepared to return for landing.… pic.twitter.com/drmOgMvQ9E — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 26, 2026

Εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δείχνουν τον κωδικό νηολογίου του αεροσκάφους φαίνεται να υποδεικνύουν ένα ελαφρύ αθλητικό αεροσκάφος εγχώριας κατασκευής, ένα Sunward SA 60L Aurora, ιδιοκτησίας μιας τοπικής εταιρείας γενικής αεροπορίας.

Μη επαληθευμένα δεδομένα πτήσης από το Flightradar24 που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν μια σημαντικά αποκλίνουσα πορεία πτήσης για το αεροσκάφος.

Από την 1η Μαΐου, η κινεζική πρωτεύουσα είναι ουσιαστικά απαλλαγμένη από drones, σύμφωνα με νέους αυστηρούς κανόνες. Οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να αγοράζουν, να ενοικιάζουν ή να πετούν drones χωρίς κυβερνητική έγκριση εντός της εκτεταμένης δικαιοδοσίας της πόλης.

cnn.gr