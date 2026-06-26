Σε σχέση με τον ντόρο που αφορά στη φρούρηση του Φειδία Παναγιώτου, απαντά η Αστυνομία, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται κατόπιν αξιολόγησης μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και έγκριση του Υπουργικού.

Σε σχέση με πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και δημοσιεύματα που αφορούν τη φρούρηση του Προέδρου του Κόμματος Άμεση Δημοκρατία, κ. Φειδία Παναγιώτου, η Αστυνομία διευκρινίζει σε ανακοίνωση, ότι ο καθορισμός των μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των μελών που διατίθενται για σκοπούς φρούρησης, πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν αξιολόγησης κινδύνου και στη βάση των εκάστοτε δεδομένων ασφάλειας.

Τονίζεται ότι η φρούρηση Αρχηγών πολιτικών κομμάτων ή άλλων προσώπων αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγού Αστυνομίας ο οποίος υποβάλλει την εισήγηση του στον Υπουργό Δικαιοσύνης για προώθηση και τελική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο αριθμός, η σύνθεση και η επιλογή των μελών της φρουράς καθορίζονται αποκλειστικά από την Αστυνομία, στη βάση αξιολόγησης κινδύνου και υπηρεσιακών κριτηρίων.

Η Αστυνομία ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες με αντικειμενικότητα, επαγγελματισμό και μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.