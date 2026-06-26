Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε κοντά στον φάρο του Μπιαρίτς στη Γαλλία, όταν κατέρρευσε μία πλαγιά και έπεσε πάνω σε τρεις δύτες. Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή, ένας δύτης βγήκε «αβλαβής αλλά σε κατάσταση σοκ», ενώ ένας 34χρονος αγνοείται. Πρόκειται για τον σύντροφο της νεκρής δύτριας, ανέφερε ο δήμαρχος του Μπιαρίτς.

Όπως αναφέρει το bfmtv, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι τρεις δύτες βρίσκονταν στους πρόποδες της πλαγιάς τη στιγμή της κατάρρευσης. Η άψυχη σορός μιας γυναίκας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τις ομάδες διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο.

🔴 Un pan de falaise s’est effondré à Biarritz. Une plongeuse est morte ensevelie et un homme de 34 ans est porté disparu. #JT20h pic.twitter.com/PmJo0iY9Da June 25, 2026

Όπως σημειώνει η νομαρχία των Πυρηναίων-Ατλαντικών η κατάρρευση «περίπου 2.000 τ.μ.» πλαγιάς συνέβη γύρω στις 20:20 κοντά στον φάρο. Εκείνη την ώρα, πολλοί λουόμενοι βρίσκονταν στην παραλία του Μιραμάρ, που είναι κοντά στο σημείο, καθώς οι θερμοκρασίες στο Μπιαρίτς είχαν ξεπεράσει τους 40°C.

«Καθόμασταν για να δούμε το ηλιοβασίλεμα στο σημείο όπου έπεσε ο βράχος»

«Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κενό στον βράχο», δήλωσε στο AFP μια 32χρονη λουόμενη. «Συχνά καθόμασταν για να δούμε το ηλιοβασίλεμα στο σημείο όπου έπεσε ο βράχος και ποτέ δεν θα σκεφτόμασταν ότι ο γκρεμός θα μπορούσε να καταρρεύσει», τόνισε.

«Ακούσαμε ένα δυνατό κρότο και είδαμε ολόκληρο το τμήμα του γκρεμού να γλιστράει και να καταρρέει μέσα στο νερό. Ένας τύπος (…) γλίτωσε και είπε ότι υπήρχαν δύο άτομα γύρω του. Υπήρχε πολύς κόσμος που κολυμπούσε κατά μήκος (του γκρεμού), δεδομένου ότι ήταν άμπωτη», περιέγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

«Δεν υπήρχε προειδοποίηση»

«Παρ’ όλα αυτά φοβηθήκαμε, γιατί είδαμε να πέφτει ένα ολόκληρο τμήμα του βράχου κάτω από τον φάρο και αυτό προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα νερού, πραγματικά εντυπωσιακό», πρόσθεσε ένας τακτικός επισκέπτης της περιοχής, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι κανένα «προειδοποιητικό σημάδι» δεν είχε δώσει λόγο να φοβηθούμε μια κατάρρευση.

«Δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε μεγάλη θλίψη, για να μην πούμε καταστροφή. Αυτό που συνέβη χθες βυθίζει ολόκληρο το Μπιαρίτς σε μια εικόνα φρίκης», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Σερζ Μπλάνκο, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη «πενθεί». Λίγο αργότερα ο δήμος ανακοίνωσε πως «απαγορεύεται η πρόσβαση, το κολύμπι και η πλοήγηση σε ακτίνα 300 μέτρων από τη βάση του γκρεμού».

Η νομαρχία Ατλαντικά Πυρηναία δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία φαίνεται το κενό από την πλαγιά που κατέρρευσε. Ξεχωρίζουν τα μπάζα που βρίσκονται στην ακτή. Η παραλία Bernain, που βρίσκεται κοντά στο σημείο της κατάρρευσης, είχε κλείσει για τους λουόμενους λόγω κινδύνου κατολίσθησης.

Το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκαν έρευνες της Πυροσβεστικής μαζί με εξειδικευμένες ομάδες δυτών και διασωστών σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, καθώς και ενός ελικοπτέρου της χωροφυλακής.

protothema.gr