Για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας κατηγόρησε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την επίθεση κατά πλοίων τα οποία διερχόταν από Στενά του Ορμούζ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξαπέλυσε τουάλχιστον τέσσερα μονής κατεύθυνσης drones εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ. Ένα από τα αεροσκάφη χτύπησε το άνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού πλοίου μεταφοράς φορτίου. Προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Καταρρίψαμε τα άλλα τρία. Προφανώς, πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Την Πέμπτη (25/6) ένα φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές αφού χτυπήθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη ανέφερε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (UKMTO), χωρίς να αναφέρει θύματα.

«Ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά από ένα άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ζημιά στη γέφυρα. Ο πλοίαρχος δεν ανέφερε θύματα και καμία περιβαλλοντική επίπτωση», έκανε γνωστό η βρετανική Maritime Trade Operations (UKMTO), προσθέτοντας ότι το περιστατικό συνέβη 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Νταχίτ στο Ομάν.

Υπενθυμίζεται ότι η ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου με συνεχείς αναρτήσεις της στο Χ, προειδοποιεί ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση.

Η ίδια αρχή ανέφερε ότι οι συνέπειες από τη διέλευση μέσω μη εξουσιοδοτημένων διαδρομών θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή και τον πλοίαρχο του πλοίου, προσθέτοντας ότι τα πλοία που χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένες διαδρομές δεν θα καλύπτονται από ασφάλιση ή συναφείς ευθύνες.

cnn.gr