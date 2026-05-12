Στον Αχιλλέα Μιχαήλ, 78 ετών, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε χθες σε χωράφι στην ανατολική περιοχή της επαρχίας Πάφου, κοντά στο Πραιτώρι.

Ο 78χρονος είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο από τις 8 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί από τη Λευκωσία στο Πραιτώρι της επαρχίας Πάφου για να μαζέψει καππάρι. Μέλη της οικογένειάς του προσπάθησαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί του αλλά δεν απαντούσε στις κλήσεις. Ακολούθως προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Οι Αρχές είχαν εντοπίσει όχημα που ανήκε σε ηλικιωμένο πρόσωπο και από την Κυριακή διεξάγονταν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του, τόσο από πεζές δυνάμεις όσο και με τη χρήση drones με θερμικές κάμερες, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, με τη συμμετοχή ελικοπτέρου και ανιχνευτικών σκύλων, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τη σορό σε ανοιχτό χώρο, θέτοντας σε πλήρη κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναμένεται η διενέργεια νενομισμένης νεκροτομής που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.