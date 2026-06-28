Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με την δράση διαρρηκτών στην Τρεμιθούσα, μια κοινότητα της περιαστικής περιοχής Πάφου που είναι σε απόσταση αναπνοής από την πόλη και η οποία παρουσιάζει έντονη κυκλοφοριακή και εμπορική δραστηριότητα σε καθημερινή βάση.

Παρόλα αυτά, η δράση των διαρρηκτών και οι κλοπές έχουν καταστεί τόσο σημαντικό πρόβλημα που η ίδια η κοινοτική αρχή εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας τους κατοίκους για αυξημένη προσοχή και άμεση επικοινωνία με τις Αρχές όταν δουν ύποπτες κινήσεις.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο, δηλώνει στον «Φ» ο πρόεδρος του, Χριστοφής Πέτρου, ενημερώνει με την ανακοίνωση που εξέδωσε τους κατοίκους Τρεμιθούας ότι την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν πολλές διαρρήξεις σε κατοικίες. Από μαρτυρίες κατοίκων που ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με δράστες, τονίζει, προκύπτει ότι ένας εκ των δραστών είναι υψηλόσωμος άντρας, ανοιχτόχρωμης επιδερμίδας με ξανθά μαλλιά.

Καλούμε τους ομοχώριους μας, τόνισε ο κοινοτάρχης Τρεμιθούσας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των περιουσιών τους, καθώς και σε περίπτωση που αντιληφθούν οτιδήποτε ύποπτο ή ασυνήθιστο, να επικοινωνούν άμεσα με την Αστυνομία.

Μόνο την εβδομάδα αυτή, ανέφερε ο κ. Πέτρου, καταγγέλθηκαν τέσσερις διαρρήξεις κατοικιών. Στη μια εξ αυτών, τόνισε, ο γιος της ηλικιωμένης ιδιοκτήτριας που έτυχε να βρίσκεται στο σπίτι της μητέρας του, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δράστη.

Από τις διαρρήξεις αυτές, καταλήγει ο κοινοτάρχης Τρεμθούσας, οι δράστες αποκόμισαν μεγάλης αξίας χρυσαφικά και μετρητά. Σε μια περίπτωση μάλιστα, τόνισε, έκλεψαν ακόμη και την οικιακή βοηθό μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία είχε στο δωμάτιο της ποσό 70 ευρώ.