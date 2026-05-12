Για τις 5 Ιουνίου όρισε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο τη συνέχιση της εκδίκασης της υπόθεσης φόνου του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου στα Κονιά της Πάφου με κατηγορούμενο 58χρονο κύπριο. Σήμερα, ολοκληρώθηκε η κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου όλου του μαρτυρικού υλικού, με βίντεο και νέο μαρτυρικό και φωτογραφικό υλικό.

Ο 58χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε το πρωί από τις Κεντρικές Φυλακές στο Δικαστικό Μέγαρο Πάφου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τις 5 Ιουνίου βάσει της απόφασης του Κακουργιοδικείου.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, παρέδωσε σήμερα τα βίντεο που κατέγραψαν πως εξελίχθηκε το θανατηφόρο επεισόδιο, καθώς και επιπρόσθετες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, για την ετοιμασία των οποίων είχε αναβληθεί η περασμένη δικάσιμος. Το υλικό παραδόθηκε σήμερα και στην υπεράσπιση του 58χρονου κατηγορούμενου προς μελέτη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το Κακουργιοδικείο όρισε την υπόθεση για τις 5 Ιουνίου οπότε και ο κατηγορπύμενος θα απαντήσει παραδοχή ή μη στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Το φονικό διαπράχθηκε ενωρίς το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου 2025 έξω από περίπτερο στα Κονιά, με τον 26χρονος Αλέξανδρο να δέχεται πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Ο 58χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη την επομένη και ανακρινόμενος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου, υποστηρίζοντας τη θέση για μη προσχεδιασμένη ενέργεια, αλλά για την «κακή την ώρα».