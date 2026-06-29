Αυλαία έπεσε στην υπόθεση των πυροβολισμών κατά της συζύγου του στην Πάφο, με το Κακουργιοδικείο να καταλήγει σε συντρέχουσες ποινές φυλάκισης στον κατηγορούμενο με μεγαλύτερη αυτή των έξι χρόνων.

Η υπόθεση εκδικάστηκε με βάση τα γεγονότα τα οποία εκτυλίχθηκαν στην οικία του ζευγαριού στην Πέγεια, όπου μετά από έντονη λογομαχία, πυροβόλησε δύο φορές τη σύζυγο του, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη τόσο τη σοβαρότητα των πράξεων όσο και τους μετριαστικούς παράγοντες που προβλήθηκαν από την υπεράσπιση, προχωρώντας στην τελική του απόφαση.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα γεγονότα όπως παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, ο 59χρονος και το θύμα τέλεσαν γάμο, από τον οποίο απέκτησαν μία θυγατέρα ηλικίας 13 ετών. Ο κατηγορούμενος υπήρξε οικονομικός διευθυντής σε αλυσίδα υπεραγορών, ωστόσο, λόγω της πώλησης της εταιρείας επρόκειτο να χάσει τη δουλειά του. Εξ αυτού του λόγου, το τελευταίο διάστημα παρουσιαζόταν πιο νευρικός και επιθετικός έναντι της συζύγου του.

Την ημέρα του περιστατικού, η παραπονούμενη με τη θυγατέρα τους μετέβησαν για βόλτα το πρωί και στη συνέχεια επέστρεψαν στην οικία τους στην Πέγεια. Η θυγατέρα πήγε να ετοιμάσει μακαρόνια και παραπονέθηκε ότι δεν υπήρχε γάλα. Ο κατηγορούμενος έκανε παρατήρηση στη θυγατέρα και η παραπονούμενη υπερασπίστηκε το παιδί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αντιπαράθεση μεταξύ τους, η οποία συνεχίστηκε και οξύνθηκε.

Η ένταση συνεχίστηκε, με την παραπονούμενη να βρίσκεται εκτός της οικίας, στον δρόμο, όπου επικοινώνησε με την Αστυνομία, αναφέροντας τη διεύθυνση της κατοικίας και ότι κινδύνευε από τον κατηγορούμενο. Αμέσως μετά τη λήξη της τηλεφωνικής επικοινωνίας, πυροβολήθηκε δύο φορές από τον κατηγορούμενο, ο οποίος άφησε το όπλο ανοικτό και άδειο σε παρακείμενη περίφραξη και ανέμενε την άφιξη της Αστυνομίας, η οποία είχε ειδοποιηθεί, καθώς και ασθενοφόρου.

Η παραπονούμενη, έπεσε ανάσκελα και, έχοντας τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου έτυχε περίθαλψης και υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία. Στη συνέχεια εισήχθη στο χειρουργικό τμήμα για νοσηλεία και ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ο κατηγορούμενος, σε θεληματική του κατάθεση, παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε το θύμα και ότι τηλεφώνησε στην Αστυνομία, δηλώνοντας επίσης ότι μετάνιωσε, ότι έκανε λάθος, αλλά πλέον ήταν αργά. Συνεργάστηκε με τις αστυνομικές αρχές και προέβη σε υποδείξεις σκηνών.

Ο κατηγορούμενος και η παραπονούμενη είχαν δρομολογήσει διαδικασία διαζυγίου, το οποίο εκδόθηκε στις 02/06/2026.

Ελαφρυντικά Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη, προς όφελος του κατηγορουμένου, ότι ενήργησε στο ευρύτερο πλαίσιο μιας χρόνιας δυσλειτουργικής σχέσης και συμβίωσης, ενώ τελούσε υπό καθεστώς έντονης συναισθηματικής φόρτισης και θυμού.

Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε η άμεση παραδοχή του ενώπιον του Δικαστηρίου, ως ένδειξη μεταμέλειας και στοιχείο που εξυπηρετεί τους σκοπούς της δικαιοσύνης, καθώς και η απολογία του μέσω του συνηγόρου του προς το θύμα και την ανήλικη θυγατέρα τους, αλλά και η δημόσια απολογία του μέσω χειρόγραφου σημειώματος που κατατέθηκε στο Δικαστήριο.

Λήφθηκε επίσης υπόψη η συνεργασία του με τις αστυνομικές αρχές από την αρχή της σύλληψής του, καθώς και η παραδοχή του στην αστυνομική κατάθεση ότι ήταν αυτός που πυροβόλησε δύο φορές το θύμα, εκφράζοντας μετάνοια. Επιπλέον, συνεργάστηκε με υποδείξεις σκηνών στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Υπέρ του κατηγορουμένου συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι είναι 59 ετών και λευκού ποινικού μητρώου, καθώς και οι προσωπικές και οικογενειακές του περιστάσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την Έκθεση του Γραφείου Ευημερίας.

Σημειώνεται επίσης η καταβολή αποζημιώσεων προς το θύμα και την οικογένεια, συνολικού ύψους €130.000 προς την ίδια, €10.000 προς τον δικηγόρο της και €21.000 προς την ανήλικη θυγατέρα, καθώς και η παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένου ενός διαμερίσματος που εγγράφηκε στο όνομα της ανήλικης θυγατέρας και δύο ακόμη διαμερισμάτων για τα οποία δεσμεύτηκε ότι δεν θα διεκδικήσει δικαιώματα. Παρουσιάστηκε επίσης ένορκη δήλωση της παραπονούμενης ότι έχει αποζημιωθεί πλήρως και δεν διατηρεί αξιώσεις.

Το Κατηγορούμενο εκπροσώπησαν Ηλίας Στεφάνου & κ. Μάριος Σπύρου & κα. Ρεβέκκα Αθανασίου δια Ηλίας Α. Στεφάνου ΔΕΠΕ & κ. Νίκος Ιωάννου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι υπό τις περιστάσεις δεν θα ήταν αρμόζουσα άλλη ποινή πέραν της στερητικής της ελευθερίας, με τους μετριαστικούς παράγοντες να επηρεάζουν μόνο το ύψος της ποινής.

Επιβλήθηκαν οι ακόλουθες ποινές:

Στην κατηγορία της μεταφοράς πυροβόλου όπλου κατηγορίας Γ8 εντός της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου, ποινή φυλάκισης 2 ετών.

Στην κατηγορία της χρήσης πυροβόλου όπλου κατηγορίας Γ8 εντός της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου για το κυνήγι, ποινή φυλάκισης 2 ετών.

Στην κατηγορία της μεταφοράς εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια, ποινή φυλάκισης 1 έτους.

Στην κατηγορία της κατοχής εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια, ποινή φυλάκισης 1 έτους.

Στην κατηγορία της χρήσης εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια, ποινή φυλάκισης 1 έτους.

Στην κατηγορία της οπλοφορίας για διέγερση τρόμου, ποινή φυλάκισης 1 έτους.

Στην κατηγορία της πρόκλησης τρόμου και ανησυχίας στη σύζυγο, ποινή φυλάκισης 1 έτους.

Στην κατηγορία της πρόκλησης ψυχικής βλάβης σε μέλος της οικογένειας, ποινή φυλάκισης 1 έτους.

Για παράβαση των άρθρων 5 και 6 περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, ποινή φυλάκισης 1 έτους.

Στην κατηγορία των πράξεων που στοχεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, ποινή φυλάκισης 6 ετών.

Οι ποινές φυλάκισης θα συντρέχουν, καθώς τα αδικήματα συνιστούν ενιαία συμπεριφορά, ενώ ο χρόνος έκτισης μειώνεται κατά το διάστημα που ο κατηγορούμενος τελεί υπό κράτηση από τις 28.01.2025.