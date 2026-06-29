Ένας 45χρονος Αυστραλός, ο Σάιμορ Πίτερ Κάρμαν, κατηγορείται για φόνο εκ προμελέτης σε σχέση με τον εντοπισμό του πτώματος μιας 17χρονης μέσα σε μια βαλίτσα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία στην Ταϊλάνδη.

Ο άνδρας συνελήφθη την Παρασκευή το βράδυ στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι της Μπανγκόκ, ενώ ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αυστραλία.

Μια φίλη του θύματος είχε προηγουμένως δηλώσει στις Αρχές την εξαφάνιση της 17χρονης.

A disturbing video has surfaced showing Peter Carman, the Australian man accused of murdering 17-year-old Thanchanok Donhomla in Pattaya Thailand, being seen on CCTV removing her body from his hotel room.



Now a separate video has emerged of him breaking down and apologizing… https://t.co/iooEh3KUPt pic.twitter.com/U4lZZgQx2r — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) June 27, 2026

Ο ύποπτος διώκεται επίσης για «απαγωγή ανηλίκου» και για κρύψιμο πτώματος, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ανθυπολοχαγός της αστυνομίας Κοσάλα Νγαμπόνγκ. Ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στην Πατάγια και αρνείται όλες τις κατηγορίες, αντιμετωπίζει ποινές από ισόβια κάθειρξη έως θανατική ποινή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον ύποπτο να μπαίνει σε μια κατοικία στην πόλη νωρίς το πρωί της Πέμπτης με την έφηβη και να φεύγει αργότερα το ίδιο βράδυ κουβαλώντας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα.

Φέρεται να τη μετέφερε με μοτοσικλέτα κοντά σε μια σιδηροδρομική γραμμή, όπου το πτώμα της βρέθηκε νωρίς το Σάββατο. Η σορός της 17χρονης έφερε εμφανή τραύματα.

Η νεαρή είχε φύγει από το σπίτι της στην επαρχία Καλασίν (βορειοανατολικά) στις 16 Ιουνίου. Η οικογένειά της ταξίδεψε στην Μπανγκόκ σήμερα για να παραλάβει τη σορό της έφηβης.

protothema.gr