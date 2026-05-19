Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Πόλη Χρυσοχούς το Access City Festival 2026, το οποίο διοργάνωσε το Enavsma Foundation σε συνεργασία με τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και το Round Table 7 Πάφου, μετατρέποντας την πλατεία Δημαρχείου σε έναν ανοικτό χώρο αθλητισμού, βιωματικών δράσεων και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν ενεργά, γνωρίζοντας στην πράξη τη σημασία της προσβασιμότητας, της αποδοχής και της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία και στον αθλητισμό. Το κοινό είχε την ευκαιρία να βιώσει μοναδικές εμπειρίες παραθλημάτων και να αλληλεπιδράσει με τον Ολυμπιονίκη του άλματος εις ύψος Κυριάκο Ιωάννου, την Παραολυμπιονίκη κολύμβησης Καρολίνα Πελενδρίτου και τους άλλους αθλητές, οργανισμούς και εθελοντές που ήταν εκεί.

Επίσημη προσκεκλημένη του φεστιβάλ ήταν η Καρολίνα Πελενδρίτου και το ίδρυμά της Through My Eyes, η οποία μοιράστηκε με το κοινό σημαντικά μηνύματα δύναμης, επιμονής και ισότητας.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η τοξοβολία, με τη στήριξη του Paphos Archery Club και του σωματείου Τοξοβολίας 3Α, όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει το άθλημα δίπλα στον Χρίστο Μισό, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη τυφλών τοξοβόλων, καθώς και στον ΑμεΑ τοξοβόλο Κυριάκο Δημητρίου.

Παράλληλα, οι επισκέπτες συμμετείχαν σε καλαθόσφαιρα με τροχοκάθισμα με την ομάδα του ΑΠΟΠ Πάφου σε συνεργασία με το Cyprus 3X3, καθώς και σε βιωματικές δράσεις με τη συμβολή των οργανισμών «ΥΠΑΡΧΩ», «Γκολ στη Ζωή» και της καινοτόμου πλατφόρμας Ablebook.

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη δύναμη του αθλητισμού ως εργαλείου κοινωνικής αλλαγής, παρουσία εκπροσώπων τοπικών αρχών.

Ανακοίνωση των διοργανωτών τονίζει ότι το Access City Festival 2026 απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι οι πόλεις μπορούν να γίνουν πιο συμπεριληπτικές και προσβάσιμες για όλους, όταν η κοινωνία, οι φορείς και οι πολίτες συνεργάζονται με κοινό όραμα.

Οι διοργανωτές εκφράζουν επίσης θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες, εθελοντές, συνεργάτες και χορηγούς που στήριξαν τη διοργάνωση και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.