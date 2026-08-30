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To «Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness: An Almost History of America» του HBO ήρθε ως ένας κωμικός φόρος τιμής για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ, από τους Λάρι Ντέιβιντ και Τζεφ Σέιφερ. Αν περιμένατε όμως την επιστροφή του ευφυούς χιούμορ του Curb Your Enthusiasm, ετοιμαστείτε για μια μάλλον απότομη προσγείωση.

Η σειρά, χωρισμένη σε επτά επεισόδια, επιχειρεί να αναπαραστήσει κομβικές στιγμές της αμερικανικής ιστορίας —από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας μέχρι τους αδελφούς Ράιτ — μέσα από το πρίσμα των παραπόνων και της αμήχανης συμπεριφοράς του Λάρι Ντέιβιντ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στην εκτέλεση: τα περισσότερα σκετς τραβάνε σε μάκρος χωρίς λόγο, βασισμένα σε μια μόνο ιδέα που εξαντλείται γρήγορα. Το αυτοσχεδιαστικό στυλ, που κάποτε απογειωνόταν, εδώ μοιάζει ανακυκλωμένο και κουραστικό, θυμίζοντας περισσότερο ένα αμήχανο ματαιόδοξο εγχείρημα παρά μια δουλειά με ουσία.

Υπάρχουν, βέβαια, ελάχιστες στιγμές που ξεπροβάλλει η παλιά, κοφτερή ιδιοφυΐα του Ντέιβιντ. Όμως, αυτές οι αναλαμπές είναι απελπιστικά λίγες για να σώσουν το σύνολο.

Η πραγματική έκπληξη και το απόλυτο highlight της σειράς είναι η παρουσία του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος είναι και ο παραγωγός της σειράς. Η εισαγωγή του, αλλά και η εμφάνιση του στο φινάλε όπου διακωμωδεί ένα δικό του προεδρικό ατόπημα, διαθέτουν αψεγάδιαστο κωμικό timing και μια απροσδόκητη αυτοσαρκαστική γοητεία.

Δυστυχώς, η σειρά στηρίζεται υπερβολικά στη νοσταλγία των οπαδών του Ντέιβιντ, προσφέροντας ελάχιστα νέα πράγματα τόσο στο κωμικό είδος, όσο και στο πως αντιλαμβανόμαστε την ιστορία της Αμερικής.

Τελικά; Προσπεράστε το. Αξίζει ίσως να δείτε μόνο τον Ομπάμα—τα υπόλοιπα σκετς απλώς θα σας κάνουν να πεθυμήσετε το παλιό, καλό Curb Your Enthusiasm.

Ελεύθερα 30.08.2026