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ΜΟΥΣΙΚΗ

Φαρμακάς, Κεντρική Πλατεία, Κυριακή 30 Αυγούστου, 8μ.μ. Μια συναυλία αφιερωμένη στη θάλασσα, το καλοκαίρι και το ελληνικό τραγούδι αποτελεί η μουσική παράσταση «Της θάλασσας και του θέρους», η οποία παρουσιάζεται, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα έργα κορυφαίων δημιουργών, όπως οι Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Βασίλης Τσιτσάνης και Μάνος Λοΐζος, καθώς και παραδοσιακά τραγούδια από την Κύπρο, το Αιγαίο και τη Μικρά Ασία. Συμμετέχουν οι Χρίστος Πέτρου (μπαγλαμάς, τραγούδι), Ελένη Κωνσταντίνου (κιθάρα, τραγούδι), Γιώργος Φούντος (μπουζούκι, τραγούδι), Ευξίφιος Σατσιάς (μπουζούκι, βιολί, τραγούδι) και Δημήτρης Πήχας (κοντραμπάσο). Αγροκηπιά, Ιερός Ναός Αγίου Κουρνούτα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 7.30μ.μ. Καλό Χωριό Λεμεσού, Κεντρική Πλατεία, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.

Κακοπετριά, Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (εργαστήρι) και Δημοτικό Σχολείο (παράσταση), 30 Αυγούστου, 6.30-7.30μ.μ. (εργαστήρι), 8μ.μ. παράσταση. Ένα ταξίδι στην ατμόσφαιρα του ελληνικού Μεσοπολέμου και της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου αποτελεί η μουσικοθεατρική παράσταση «Το Άρωμα του Γιασεμιού: Μια Ρετρό Περιπλάνηση στην Ελλάδα του Χθες», η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Την επιμέλεια της παραγωγής έχει η Music Moments Culture. Άγιοι Βαβατσινιάς, Δημοτικό Σχολείο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 6.30-7.30μ.μ. (εργαστήρι), 8μ.μ. παράσταση.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, «Στο Πλάι». Αποχαιρετώντας τα τελευταία δυο βράδια του καλοκαιριού, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, συνεχίζει τις εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, φιλοξενώντας που προβλήθηκαν και ξεχώρισαν στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού. Κυριακή 30, Αυγούστου, 7,45μ.μ. «Still Pushing Pineapples», Κιμ Χόπκινς. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 30/8 προβάλλεται το νεανικό δράμα «Η ηλιαχτίδα μου» του Χιρόσι Οκουγιάμα. Σε μια χιονισμένη επαρχιακή πόλη της Ιαπωνίας, οι ζωές τριών ανθρώπων διασταυρώνονται πάνω στον πάγο. 22348203

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λάρνακα, Δημοτικός Κήπος 8μ.μ. Τέσσερις μέρες με προβολές, ταινίες, μουσική, εργαστήρια και ξεναγήσεις σε πάρκα, πλατείες και γειτονιές περιλαμβάνει το 2ο Φεστιβάλ Λάρνακας που διοργανώνει η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου. Το πρόγραμμα σήμερα: 6.45μ.μ Περιπατητική Ξενάγηση: «Λάρνακα σε Πρώτο Πλάνο» με την Άντρια Ευθυμίου. Τόπος συνάντησης: Πλατεία Ευρώπης. 8μ.μ. Προβολή ταινίας: «Ευχαριστούμε για τη Συναλλαγή σας» στην Πλατεία Ζουχούρι. 9.30μ.μ. Συναυλία με τους Kontovourkis & Co στην Πλατεία Ζουχούρι. Πληροφορίες και εγγραφή larnakacinema.com

ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Αμφιθέατρο 8.30μ.μ. Το 20ό Φεστιβάλ Θεάτρου της «Παράβασης» συνεχίζεται σήμερα με το έργο Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, από τη Θεατρική Ομάδα Tabula Rasa.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The End of Oak Street (σκηνοθεσία David Robert Mitchell με τους Anne Hathaway, Ewan MvGregor, Maisy Stella), The Dog Stars (σκηνοθεσία Ridley Scott με τους Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Ice Cream Man (σκηνοθεσία Eli Roth με τους Charlie Zeltzer, Eli Roth, Ryan Allen) – RIO Λεμεσού.