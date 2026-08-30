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Τέσσερα πρόσωπα τραυματίστηκαν σε τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών, στο ύψος της Άλασσας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να χρειάζεται να επέμβει για τον απεγκλωβισμό ενός τραυματία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά τέσσερα πρόσωπα.

Στο ένα όχημα επέβαινε ζεύγος ηλικίας 62 ετών και η 32χρονη κόρη τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε επίσης ο 47χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Για τον απεγκλωβισμό ενός εκ των τραυματιών χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, έγινε χρήση διασωστικής εξάρτησης και το πρόσωπο παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Η κατάσταση των τεσσάρων τραυματιών κρίνεται εκτός κινδύνου, ενώ οι δύο επιβάτες που έφεραν ελαφρύτερα τραύματα παρέμειναν προληπτικά στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

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