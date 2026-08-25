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Τροχαία οδική σύγκρουση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην κοινότητα Ποταμίου, στην επαρχία Λευκωσίας, όταν ημιφορτηγό όχημα προσέκρουσε σε περιτοίχισμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η κλήση λήφθηκε στις 09:39 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λακατάμιας, Υπαίθρου Περιστερώνας και Ευρύχου, με πυροσβεστικά και διασωστικά οχήματα και ομάδες διάσωσης.

Ένα πρόσωπο απεγκλωβίστηκε από το όχημα με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.