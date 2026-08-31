Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Γκραν Κάνιον, στις δυτικές ΗΠΑ, μετά τη σφοδρή ξαφνική πλημμύρα που έπληξε το Σάββατο 29 Αυγούστου το Bright Angel Canyon και την περιοχή Phantom Ranch.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι ή να μην έχουν εντοπιστεί, ενώ τουλάχιστον 62 έχουν ήδη απομακρυνθεί από την πληγείσα περιοχή.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ (NPS) απηύθυνε έκκληση στο κοινό για πληροφορίες σχετικά με περισσότερους από 20 ανθρώπους οι οποίοι ενδέχεται να αγνοούνται μετά τη μεγάλη ξαφνική πλημμύρα.

Οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Πάρκο Γκραν Κάνιον, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα, συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εκκένωσης και προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιοι βρίσκονταν στην περιοχή την ώρα που εκδηλώθηκε η κακοκαιρία.

BREAKING: At least 20 people may be missing for after significant flash flooding at Grand Canyon National Park in Arizona; more than 60 people have already been evacuated, park officials say. pic.twitter.com/iXFzXsLROW August 30, 2026

Οι Αρχές ζητούν ιδιαίτερα πληροφορίες για πεζοπόρους και κατασκηνωτές που βρίσκονταν στις 29 Αυγούστου στο εσωτερικό του φαραγγιού και κατά μήκος του Bright Angel Creek, καθώς και για όσους είχαν κάνει κράτηση σε κατασκηνώσεις της πληγείσας ζώνης.

Στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών περιλαμβάνονται το μονοπάτι North Kaibab από την αφετηρία του έως το Phantom Ranch, το Bright Angel Campground και η περιοχή που είναι γνωστή ως «the Box», βόρεια του Phantom Ranch.

VIDEO: Hikers evacuated by helicopter during significant flash flooding in Grand Canyon National Park; at least 20 people may be missing or unaccounted for, the NPS says. pic.twitter.com/aKNfIGsOKc — Noteworthy News (@newsnoteworthy) August 30, 2026

Τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν

Μέχρι την Κυριακή, τουλάχιστον 62 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με τη διοίκηση του Εθνικού Πάρκου.

Πρόσθετες επιχειρήσεις εκκένωσης είχαν προγραμματιστεί στο Cottonwood Campground και στο Phantom Ranch, με τη συμμετοχή προσωπικού του πάρκου και του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα.

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η NPS έχει ζητήσει από οποιονδήποτε γνωρίζει πεζοπόρους ή κατασκηνωτές που ενδέχεται να βρίσκονταν στην πληγείσα περιοχή να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία ερευνών.

🚨 BREAKING: At least 20 PEOPLE are reportedly MISSING following a flash flood emergency at the Grand Canyon, per National Park Service



This is HORRIFIC. Search and rescue operations are underway.



Keep the victims in your prayers tonight 🙏🏻 pic.twitter.com/Xrb8GTT3mE — Nick Sortor (@nicksortor) August 30, 2026

«Το ρέμα ήταν μαύρο από τα φερτά υλικά»

Ο Ντέιβιντ Γκρέγκορι, ο οποίος βρισκόταν στο Γκραν Κάνιον μαζί με μικρή ομάδα πεζοπόρων, περιέγραψε στο CNN τη στιγμή που αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι το ρέμα κοντά στην κατασκήνωση ήταν μαύρο από τα φερτά υλικά και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα», ανέφερε.

Ο ίδιος και η ομάδα του απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο και μεταφέρθηκαν αρχικά σε τοπικό λύκειο, πριν τους εξασφαλιστεί κατάλυμα σε ξενοδοχείο για τη νύχτα.

Καταστράφηκαν σχεδόν όλες οι πεζογέφυρες

Η πλημμύρα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Bright Angel Canyon.

«Σχεδόν όλες οι πεζογέφυρες που διέσχιζαν το Bright Angel Creek καταστράφηκαν, εξαλείφοντας τη δυνατότητα των πεζοπόρων να περάσουν στην απέναντι όχθη», ανέφερε η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Τα ορμητικά νερά διεύρυναν επίσης την κοίτη του ρέματος, δημιουργώντας, σύμφωνα με το Associated Press, ένα σημείο που έμοιαζε με νέο ορμητικό τμήμα ποταμού.

Το Bright Angel Trail είναι, σύμφωνα με την NPS, το δημοφιλέστερο μονοπάτι πεζοπορίας που οδηγεί στο εσωτερικό του Γκραν Κάνιον.

🚨 PUBLIC ASSISTANCE REQUESTED



The NPS is asking for information about more than 20 individuals who may be missing or unaccounted for following the Aug. 29 flash flood in Bright Angel Canyon and the Phantom Ranch area.



If you know of hikers/backpackers who were in the Bright… pic.twitter.com/S6S6zHSZ7Q — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) August 30, 2026

Φόβοι για νέες ξαφνικές πλημμύρες

Το Γκραν Κάνιον επλήγη το Σάββατο από διαδοχικές καταιγίδες, οι οποίες άρχισαν νωρίς το πρωί και επανήλθαν το βράδυ. Μέσα σε διάστημα 24 ωρών καταγράφηκε περίπου μία ίντσα βροχής, δηλαδή περίπου 25 χιλιοστά.

Την Κυριακή οι βροχοπτώσεις περιορίστηκαν κυρίως στη βόρεια πλευρά του φαραγγιού, όπου σε ορισμένα σημεία καταγράφηκαν ρυθμοί βροχής έως και μία ίντσα την ώρα.

Νέες καταιγίδες ήταν πιθανό να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων ξαφνικών πλημμυρών.

Οι δασοφύλακες προειδοποίησαν ακόμη ότι πρόσθετες βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες ροές φερτών υλικών, κατολισθήσεις βράχων και συνεχείς μεταβολές στις συνθήκες των μονοπατιών και του ποταμού.

protothema.gr