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Συνεχίζονται οι συλλήψεις από το ΤΑΕ Λάρνακας σε σχέση με την επίθεση με ρόπαλα στα βοηθητικά γήπεδα της Νέας Σαλαμίνας αργά το βράδυ της 22ας Αυγούστου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών νεαρών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 13 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι, καταζητούνται 6, ενώ γίνονται προσπάθειες για ταυτοποίηση άλλων 12.

Πρόκειται για οπαδούς της ΑΕΚ Λάρνακας, οι οποίοι φέρονται να έκαναν έφοδο στα βοηθητικά γήπεδα του «Αμμόχωστος-Επιστροφή» και να κτύπησαν με ρόπαλα νεαρούς που βρίσκονταν στον χώρο, μετά τη λήξη του fun day φιλάθλων της Νέας Σαλαμίνας.

Οι 5 νέοι συλληφθέντες, Ελληνοκύπριοι ηλικίας 14, 15, 17,22 και 27 ετών, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο διέταξε την πενθήμερη κράτησή τους. Για τους συνολικά 13 συλληφθέντες καταχωρήθηκε αίτηση για έκδοση διατάγματος αποκλεισμού από αθλητικούς αγώνες σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε μπορεί να δώσει πληροφορίες για ταυτοποίηση των υπόπτων να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ λάρνακας στα τηλέφωνα 24 804060-72.

Σημειώνεται πως πίσω από την επίθεση φαίνεται πως κρύβεται αντιπαράθεση μερίδας οπαδών της ΑΕΚ και της Νέας Σαλαμίνας. Το γεγονός πως οι δύο ομάδες αναμετρούνται την ερχόμενη Κυριακή, έχει θέσει σε κινητοποίηση την Αστυνομία που θα λάβει δρακόντεια μέτρα, υπό τον φόβο επεισοδίων.

Προκειμένου να πέσουν οι τόνοι εξέδωσαν χθες κοινή ανακοίνωση οι σύνδεσμοι παλαίμαχων Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου και ΑΕΚ Λάρνακας, στέλνοντας κοινό μήνυμα πως το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει και όχι να χωρίζει. «Η αγωνιστική αντιπαλότητα είναι μέρος του παιχνιδιού και πρέπει να παραμένει μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Για 90 λεπτά είμαστε αντίπαλοι. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, όμως, είμαστε όλοι άνθρωποι, φίλοι και μέλη της ίδιας κοινωνίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση στην οποία καταδικάζεται κάθε μορφή βίας και παραβατικής συμπεριφοράς που αμαυρώνει την εικόνα των δύο σωματείων. «Καλούμε όλους τους φιλάθλους να επιδεικνύουν σεβασμό, αυτοσυγκράτηση και αθλητοπρέπεια, προστατεύοντας τις αξίες που πρέπει να υπηρετεί ο αθλητισμός και δίνοντας το σωστό παράδειγμα στη νέα γενιά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.