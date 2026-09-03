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Στο 3,5% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026, με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις να καταγράφονται στα πετρελαιοειδή και στις μεταφορές.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,93 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 103,25 μονάδες, έναντι 102,32 μονάδων τον Ιούλιο του 2026.

Άλμα 20,3% στα πετρελαιοειδή

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των οικονομικών κατηγοριών κατέγραψαν τα πετρελαιοειδή, με 20,3%.

Ακολούθησε η κατηγορία ηλεκτρισμός και νερό, με ετήσια αύξηση 6,0%, ενώ μείωση 0,4% σημειώθηκε στα βιομηχανικά προϊόντα.

Μεταξύ των βασικών κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών, οι μεγαλύτερες ετήσιες μεταβολές καταγράφηκαν:

στις μεταφορές, με αύξηση 11,4% ,

, στη στέγαση, την ύδρευση, τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και τα άλλα καύσιμα, με άνοδο 6,9% ,

, στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, με αύξηση 3,8%,

στην ένδυση και υπόδηση, με μείωση 6,3%.

Οι μεταβολές σε σχέση με τον Ιούλιο

Σε μηνιαία βάση, τα πετρελαιοειδή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενισχυμένα κατά 6,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Αντίθετα, στην κατηγορία ηλεκτρισμός και νερό σημειώθηκε μείωση 1,2%.

Οι μεταφορές παρουσίασαν μηνιαία αύξηση 5,1%, ενώ τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκαν κατά 0,7%. Στην ένδυση και υπόδηση καταγράφηκε μείωση 1,5%.

Ποιες κατηγορίες επηρέασαν περισσότερο τον ΔΤΚ

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στην ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή είχαν τα εστιατόρια και οι υπηρεσίες καταλύματος, με 3,18 μονάδες, και η αναψυχή, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, με 2,82 μονάδες.

Ακολούθησαν τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός, με θετική επίδραση 1,86 μονάδων.

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν η υγεία, με -2,62 μονάδες, η ενημέρωση και επικοινωνία, με -1,67 μονάδες, και η ένδυση και υπόδηση, με -1,07 μονάδες.

Σε μηνιαία βάση, τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ είχαν οι μεταφορές, με 0,81 μονάδες, και τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, με 0,13 μονάδες. Η ένδυση και υπόδηση είχε αρνητική επίδραση 0,09 μονάδων.

Σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών, οι υπηρεσίες αναψυχής είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στην ετήσια μεταβολή του δείκτη, με 2,95 μονάδες, ενώ οι υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας είχαν τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση, με -1,53 μονάδες.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, τα καύσιμα και λιπαντικά είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση, με 0,51 μονάδες, ενώ τα είδη ένδυσης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση, με -0,10 μονάδες.