Ποιες χώρες της ΕΕ έχουν το υψηλότερο και το χαμηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας και ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ τους ακόμη και ανά κλάδο οικονομίας; Τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat είναι αρκετά αποκαλυπτικά.

Στη ζώνη του ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο ωριαίο κόστος μισθοδοσίας για ολόκληρη την οικονομία καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+16,4%), τη Βουλγαρία (+13,2%) και την Κροατία (+9,2%). Οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Μάλτα (+1,3%), τη Γαλλία (+1,8%), ακολουθούμενες από τη Δανία και τη Λετονία (+2,5% η καθεμία).

Στην Κύπρο, η αύξηση που καταγράφεται στο πρώτο τρίμηνο του 2026 για το ωριαίο κόστος εργασίας είναι στο 3,7%, λίγο πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που είναι στο 3,2% και πιο κάτω από το πρώτο τρίμηνο του 2025, που ήταν στο 4,3%.

H αίσθηση που υπάρχει ή τουλάχιστον αυτό που υποστηρίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι ότι παρά τις αυξήσεις των μισθών οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η βελτίωση των αποδοχών δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες τους λόγω ακρίβειας και οι εργοδότες ότι έχουν δώσει αρκετά.

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι το μισθολογικό κόστος συνεχίζει να κινείται με ταχύτερο ρυθμό από τον πληθωρισμό 1,21% το πρώτο τρίμηνο αναδεικνύοντας εν μέρει και την πίεση που μπορεί να δέχονται οι επιχειρήσεις. Η εικόνα στην αύξηση του ωριαίου κόστους εργασίας δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες.

Στη Γερμανία, οι αυξήσεις μισθών 3% το πρώτο τρίμηνο 2026 συνοδεύονται από ισχυρή παραγωγικότητα, χάρη στις επενδύσεις σε τεχνολογία και κατάρτιση. Στην Ισπανία, το πείραμα της μείωσης της εβδομαδιαίας εργασίας συνοδεύεται από συστηματική παρακολούθηση της αποδοτικότητας και η ωριαία αύξηση είναι 5,1%.

Στην Ελλάδα η αύξηση σύμφωνα με την Eurostat είναι 6,5%, στην Τσεχία 6,9%, στην Εσθονία 6,2%, στη Γαλλία 1,8%, στη Λετονία 2,3%, στην Ολλανδία 3,6%, στη Σλοβακία 5,6%, στη Σλοβενία 3,4%.

Ακόμη ένα στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι πώς κινήθηκε το ωριαίο κόστος εργασίας ανά οικονομική δραστηριότητα. Στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε 3,3% στη βιομηχανία, 4,1% στις κατασκευές και 3,1% στις υπηρεσίες.

Στην Κύπρο, το ωριαίο κόστος στη βιομηχανία αυξήθηκε 4.7% το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το περσινό τρίμηνο και στις υπόλοιπες χώρες καταγράφονται οι εξής διαφορές: Βουλγαρία 14,1%, Τσεχία 5,2%, Δανία και Γερμανία 3%, Εσθονία 6,6%, Ιρλανδία 3,5%, Ελλάδα 6,6%, Ισπανία 3%, Γαλλία 2,4%, Κροατία 11,4%, Ιταλία 2,9%, Λετονία 3,7%, Λιθουανία 9 %, Λουξεμβούργο 3,3%, Ουγγαρία 6,3%, Μάλτα 9,8%, Αυστρία 1,8%, Πολωνία 6,5%, Πορτογαλία 5,9%, Ρουμανία 6,2%, Σλοβενία 3,9%, Σλοβακία 5,2%, Φιλανδία 3,7%, Σουηδία 3,1%.

Στην Κύπρο το ωριαίο κόστος εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε 4,5% το πρώτο τρίμηνο 2026, σε σχέση με πέρυσι. Η μεγαλύτερη άνοδος 14,5% σε αυτό τον τομέα καταγράφεται στην Κροατία. Ακολουθεί η Ελλάδα με 13,9%, η Βουλγαρία και η Εσθονία με αύξηση 11,7%. Στον τομέα των υπηρεσιών η αύξηση του ωριαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο είναι 4,8% το πρώτο τρίμηνο 2026 σ σχέση με πέρυσι και η μεγαλύτερη άνοδος 12,5% καταγράφεται στην Βουλγαρία.

Στην Ελλάδα, η άνοδος είναι 7% και στην Τσεχία 9%. Να σημειώσουμε ότι ο δείκτης κόστους εργασίας είναι ένας βραχυπρόθεσμος δείκτης που δείχνει την εξέλιξη του ωριαίου κόστους εργασίας που βαρύνει τους εργοδότες, σε ονομαστικούς όρους, δηλαδή χωρίς προσαρμογή για την εξέλιξη των τιμών. Υπολογίζεται διαιρώντας το κόστος εργασίας σε εθνικό νόμισμα με τον αριθμό των ωρών εργασίας.