Υπόθεση ρίψης πυροβολισμών σε κτίριο όπου στεγάζονται αρκετές εταιρείες στην οδό Προφήτη Ηλία, στη Γερμασόγεια, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό εκτιμάται ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ έγινε αντιληπτό σήμερα το πρωί από την καθαρίστρια του κτιρίου, η οποία εντόπισε τις ζημιές και ενημέρωσε τις Αρχές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ρίχθηκαν πέραν των 10 πυροβολισμών, από τους οποίους προκλήθηκαν ζημιές στην αλουμινένια είσοδο του κτιρίου, καθώς και σε εσωτερικό τοίχο.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται στη σκηνή και διενεργούν εξετάσεις, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από διάφορες πρόσωπα και να παραληφθούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι κινήσεις των δραστών.

Κάτοικος άκουσε τους πυροβολισμούς

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτοικος της περιοχής άκουσε πυροβολισμούς γύρω στις 3:43 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Παράλληλα, υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης φέρεται να κατέγραψε δύο πρόσωπα να απομακρύνονται πεζά από την περιοχή αμέσως μετά το περιστατικό.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ανακριτές να συλλέγουν και να εξετάζουν επιπρόσθετο υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες της υπόθεσης και να εντοπιστούν οι δράστες.