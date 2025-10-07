Πυροβολισμοί εναντίον γραφείων εταιρείας στη Λεμεσό τα ξημερώματα έθεσαν σε συναγερμό την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3.50π.μ. σήμερα λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών εναντίον γραφείων εταιρείας στη λεωφόρο Αμαθούντος στη Λεμεσό.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.

Οι δράστες πιθανόν να μετέβαιναν σε μοτοσικλέτα με την οποία εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Από τους πυροβολισμούς, προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη προθήκη της εισόδου του γραφείου.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που γίνεται στόχος εγκληματικής ενέργειας η συγκεκριμένη εταιρεία. Τον περασμένο Ιούλιο σημειώθηκε έκρηξη στα εν λόγω γραφεία στη Λεμεσό, η οποία κινητοποίησε τις Αρχές.

Το περιστατικό εξετάζει το ΤΑΕ Λεμεσού.