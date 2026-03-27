Αλλαγή ώρας από τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου, καθώς θα ισχύσει το θερινό ωράριο.

Πιο συγκεκριμένα, στις 3 το πρωί της εν λόγω Κυριακής, τα ρολόγια θα ρυθμιστούν μία ώρα μπροστά για την αλλαγή της ώρας σε θερινή. Έτσι, λοιπόν, οι δείκτες θα αλλάξουν στις 03:00 τα ξημερώματα και θα δείξουν 04:00, όπως και κάθε χρόνο.

Το θερινό ωράριο θα διατηρηθεί μέχρι και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου του 2026.

Η διαμάχη για την επικράτηση της θερινής ώρας

Σημειώνεται πως, η αλλαγή της ώρας και η εφαρμογή της θερινής ώρας προκαλούν έντονες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε το 2018, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της αλλαγής ώρας, μετά από δημόσια διαβούλευση όπου το 84% των Ευρωπαίων πολιτών τάχθηκε υπέρ της μόνιμης εφαρμογής της θερινής ή χειμερινής ώρας. Ωστόσο, λόγω έλλειψης ομοφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών για το ποια ώρα θα επιλέξουν, το θέμα παραμένει ανοιχτό.

Τα επιχειρήματα υπέρ της κατάργησης της αλλαγής της ώρας περιλαμβάνουν λόγους υγείας, όπως διαταραχές στον ύπνο και την καθημερινή απόδοση. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι η διατήρηση μιας σταθερής ώρας θα βελτιώσει την ευημερία, ενώ μπορεί να έχει οφέλη για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αντίθετα, ορισμένοι θεωρούν ότι η θερινή ώρα προσφέρει περισσότερες ώρες φωτός κατά τις απογευματινές ώρες, υποστηρίζοντας έτσι την ευημερία και την ψυχαγωγία, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες.

Η πανδημία του COVID-19 και άλλες πολιτικές προτεραιότητες ανέβαλαν τις συζητήσεις, και προς το παρόν, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την οριστική κατάργηση της αλλαγής ώρας. Έτσι, οι χώρες της Ε.Ε. συνεχίζουν να αλλάζουν ώρα δύο φορές τον χρόνο μέχρι νεοτέρας.

Γιατί αλλάζει η ώρα

Ήδη, από το 1784 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε εκφράσει πως η αλλαγή της ώρας θα επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας. Οι πόλεμοι και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι μεγάλες ανάγκες σε ενέργεια, έφεραν την πρώτη εφαρμογή της αλλαγής της θέσης των δεικτών με την Γερμανία να είναι η πρώτη χώρα που μετακίνησε την ώρα 60 λεπτά μπροστά το 1916. Την ίδια τακτική ακολούθησε και η Αγγλία, αλλά και οι ΗΠΑ.

Μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, η τακτική αυτή δεν κρίθηκε απαραίτητη και σταμάτησε. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε ξανά την θερινή ώρα.

