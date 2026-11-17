Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε αποκατάσταση της εκτεταμένης τεχνικής βλάβης στα πληροφοριακά συστήματα της United Airlines, η οποία προκάλεσε καθυστερήσεις αναχωρήσεων και προσωρινή καθήλωση αεροσκαφών στις ΗΠΑ, προχώρησαν οι αρμόδιοι τη Δευτέρα (16/11). Το νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά το πανεθνικό αεροπορικό μπλακάουτ της Παρασκευής, όταν τεχνική δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια εργασιών εκσυγχρονισμού των αεροπορικών υποδομών οδήγησε στην αναστολή των απογειώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι το νέο περιστατικό αντιμετωπίστηκε γρήγορα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσής του με ζήτημα κυβερνοασφάλειας, ενώ οι πτήσεις που βρίσκονταν ήδη στον αέρα δεν επηρεάστηκαν.

Η ανακοίνωση της United Airlines για την αποκατάσταση της βλάβης

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία είχε αναφέρει αρχικά ότι αντιμετώπιζε μια «γενικευμένη βλάβη των συστημάτων της», η οποία επηρέαζε τις αναχωρήσεις πτήσεων.

Οι τεχνικές ομάδες κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του προβλήματος, με την εταιρεία να επιβεβαιώνει στη συνέχεια ότι η λειτουργία των συστημάτων της αποκαταστάθηκε.

«Επιλύσαμε το τεχνικό πρόβλημα που καθυστερούσε τις αναχωρήσεις πτήσεων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η United Airlines.

«Αν και κάποιες πτήσεις υπέστησαν καθυστερήσεις», το τεχνολογικό πρόβλημα «δεν είχε καμία επίπτωση σε πτήσεις ήδη σε εξέλιξη, ούτε σε αυτές που εκτελεί η United Express», διευκρίνισε ο αερομεταφορέας.

Earlier today we experienced a technology-related issue that impacted some departing flights. The issue has been resolved.



Please check the latest status of your flight at https://t.co/BqzX0dcUna or the United app. November 16, 2026

Η εταιρεία ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως η δυσλειτουργία σχετιζόταν με την κυβερνοασφάλεια, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης από τις μέχρι στιγμής εξηγήσεις για το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί επισήμως η ακριβής τεχνική αιτία.

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων που επηρεάστηκαν παραμένει άγνωστος.

Αναφορές επιβατών για πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου βάρους των αεροσκαφών

Η United Airlines αναφέρθηκε αρχικά στη βλάβη μέσω της πλατφόρμας X, απαντώντας σε μηνύματα επιβατών που διαμαρτύρονταν για την αδυναμία απογείωσης των πτήσεών τους.

Σύμφωνα με δύο από τις αναρτήσεις, οι καθυστερήσεις συνδέονταν με δυσλειτουργία συστήματος επαλήθευσης του βάρους των αεροσκαφών, το οποίο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των διαδικασιών προετοιμασίας μιας πτήσης.

Η εταιρεία δεν επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο σύστημα αποτέλεσε την αιτία της γενικευμένης βλάβης, περιοριζόμενη στην ανακοίνωση ότι το τεχνικό πρόβλημα επιλύθηκε.

Δεύτερο σοβαρό περιστατικό μέσα σε τέσσερις ημέρες

Η νέα τεχνική δυσλειτουργία προστίθεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αμερικανικό σύστημα αερομεταφορών μετά την πανεθνική καθήλωση της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Οι ομοσπονδιακές αρχές εξακολουθούν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, να διερευνούν τα αίτια εκείνου του περιστατικού, το οποίο οδήγησε στην αναστολή των απογειώσεων σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια για αρκετές ώρες.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη σύνδεση μεταξύ της βλάβης στη United Airlines και της προηγούμενης πανεθνικής διακοπής. Ωστόσο, η χρονική εγγύτητα των δύο περιστατικών εντείνει τον προβληματισμό για την ανθεκτικότητα των τεχνολογικών υποδομών από τις οποίες εξαρτάται η λειτουργία των αμερικανικών αερομεταφορών.

Ανησυχία ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών

Το νέο περιστατικό καταγράφεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για την περίοδο της Ημέρας των Ευχαριστιών, μία από τις περιόδους με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του έτους.

Ακόμη και μία σχετικά σύντομη τεχνική διακοπή μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στο πρόγραμμα μιας μεγάλης αεροπορικής εταιρείας. Όταν τα αεροσκάφη παραμένουν καθηλωμένα, οι καθυστερήσεις μεταφέρονται στα επόμενα δρομολόγια, ενώ τα πληρώματα ενδέχεται να συμπληρώσουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εργασίας τους.

Εάν η αποκατάσταση καθυστερήσει, το πρόβλημα μπορεί να επεκταθεί πολύ πέρα από τα αεροδρόμια στα οποία εκδηλώθηκε αρχικά, προκαλώντας ακυρώσεις και ανατροπές σε ολόκληρο το δίκτυο της εταιρείας.

Μέχρι την τελευταία ενημέρωση, η United Airlines δεν είχε δημοσιοποιήσει τον ακριβή αριθμό των πτήσεων που επηρεάζονται, ούτε είχε δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι εάν πρόκειται για μία μεμονωμένη τεχνική αστοχία ή εάν τα διαδοχικά περιστατικά θα οδηγήσουν σε ευρύτερο έλεγχο της αξιοπιστίας των τεχνολογικών συστημάτων της αμερικανικής αεροπορίας. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν κοινή αιτία.

protothema.gr