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Η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ, πέθανε χθές (20/8) σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μέσω των New York Times, ενώ πολλοί άνθρωποι από τον πολιτικό και διπλωματικό χώρο έσπευσαν να τιμήσουν τη μνήμη της.

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικ Μπλούμπεργκ, αναφέρθηκε στη σημαντική παρουσία της Νάνσι Κίσινγκερ στη δημόσια ζωή, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ως συμβούλου και στενής συνεργάτιδας του συζύγου της.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ υπήρξε μια γυναίκα με ισχυρή κρίση, διακριτικότητα και βαθιά γνώση των διεθνών θεμάτων.

Η Νάνσι Κίσινγκερ δεν περιορίστηκε στον ρόλο της συζύγου ενός κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη. Συνόδευσε τον Χένρι Κίσινγκερ σε πολλές διεθνείς αποστολές, συμμετείχε σε σημαντικές διπλωματικές επαφές και βρέθηκε δίπλα του σε συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Το ζευγάρι αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δίδυμα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, με παρουσία σε επίσημες εκδηλώσεις, δείπνα και δεξιώσεις στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Νίξον και Φορντ.

Η στιγμή που πέρασε στην ιστορία



Ένα από τα περιστατικά που σημάδεψαν τη δημόσια εικόνα της Νάνσι Κίσινγκερ σημειώθηκε το 1982, όταν αντέδρασε σε έναν άνδρα που επιτέθηκε φραστικά στον σύζυγό της στο αεροδρόμιο Newark Liberty.

Η ίδια τον άρπαξε από τον λαιμό και του ζήτησε να σταματήσει, σε μια κίνηση που προκάλεσε μεγάλη δημοσιότητα.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όμως ο δικαστής αποφάσισε την απαλλαγή της από την κατηγορία της επίθεσης, εκτιμώντας ότι η αντίδρασή της ήταν αυθόρμητη και προκλήθηκε από την προσβλητική συμπεριφορά του άνδρα και την ανησυχία της για την κατάσταση του συζύγου της, ο οποίος τότε επρόκειτο να υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς.

Η Νάνσι Κίσινγκερ αφήνει πίσω της τα δύο θετά παιδιά της και πέντε θετά εγγόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χένρι Κίσινγκερ απεβίωσε τον Νοέμβριο του 2023, σε ηλικία 100 ετών.

protothema.gr