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Ένα τετράχρονο κορίτσι που δεν είχε εμβολιαστεί πέθανε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Παλέρμο, με τις ενδείξεις να παραπέμπουν σε διφθερίτιδα. Η διφθερίτιδα είναι λοιμώδης νόσος η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην καρδιά, στα νεφρά και στο νευρικό σύστημα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, να αποβεί θανατηφόρα.

Η Άννα Ρόζα Μπαρτολότα, έφθασε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο νοσοκομείο Cervello του Παλέρμο ενώ ήταν ήδη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με την corriere.it. Οι γιατροί την είχαν διασωληνώσει, αλλά, λόγω της σοβαρότητας της κλινικής εικόνας, μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου, ωστόσο παρά τις προσπάθειες να τη σώσουν, το παιδί κατέληξε μέσα στη νύχτα.

«Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να σώσουμε το παιδί από τη στιγμή που το αναλάβαμε. Δυστυχώς δεν είχαμε το αποτέλεσμα που ελπίζαμε», εξήγησε ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Civico, Ντομένικο Τσιπόλα. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι υγειονομικοί, οι εξετάσεις που έγιναν παραπέμπουν σε διφθερίτιδα, αλλά η οριστική επιβεβαίωση θα πρέπει να προκύψει από τους ελέγχους του Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας.

Το παιδί δεν ήταν εμβολιασμένο

Η ιταλική Εισαγγελία έχει κατασχέσει τη σορό και διέταξε νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου και να ελεγχθούν επίσης οι διαδικασίες που ακολούθησε το νοσοκομείο.

Η έρευνα αφορά τον μη εμβολιασμό του παιδιού καθώς οι γονείς που είναι κατά του εμβολιασμού, δεν είχε εμβολιάσει το κορίτσι επειδή πίστευε ότι ο αυτισμός ενός ξαδέλφου της οφειλόταν στο εμβόλιο MMR.

Τώρα η Εισαγγελία θα πρέπει να διευκρινίσει γιατί το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί και αν, από αυτή την άποψη, τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία. Η νεκροψία-νεκροτομή και οι μικροβιολογικές εξετάσεις θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουν με βεβαιότητα την αιτία του θανάτου.

Σε αυτή τη φάση είναι σημαντικό να μιλάμε για ύποπτη διφθερίτιδα: η οριστική επιβεβαίωση δεν έχει ακόμη υπάρξει.

Τι είναι η διφθερίτιδα και γιατί μπορεί να είναι τόσο επικίνδυνη

Η διφθερίτιδα σύμφωνα με το euronews.com είναι σοβαρή οξεία βακτηριακή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού από το βακτήριο Corynebacterium diphtheriae και προλαμβάνεται αποτελεσματικά με τον εμβολιασμό.

Ορισμένα στελέχη παράγουν μια ισχυρή τοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στους ιστούς και μέσω του αίματος να προσβάλει ζωτικά όργανα όπως η καρδιά και το νευρικό σύστημα. Μπορεί να αποβεί θανατηφόρα στις 5-10 περιπτώσεις από τις 100, ακόμη και με θεραπεία.

Η αναπνευστική μορφή μπορεί να προσβάλει τον λαιμό, τη μύτη και τις αμυγδαλές και να προκαλέσει πυρετό, πονόλαιμο, δυσκολία στην αναπνοή και σχηματισμό χαρακτηριστικής γκριζωπής μεμβράνης. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις η λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη των αεραγωγών και καρδιακές επιπλοκές, μεταξύ των οποίων μυοκαρδίτιδα, αρρυθμίες και καρδιακή ανεπάρκεια.

Το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας επισημαίνει ότι, στις χώρες με εύκρατο κλίμα, η διφθερίτιδα αφορά κυρίως άτομα που δεν είναι εμβολιασμένα. Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένο άτομο ή, πιο σπάνια, μέσω αντικειμένων που έχουν επιμολυνθεί από εκκρίσεις.

Στην Ιταλία η ασθένεια είναι σήμερα εξαιρετικά σπάνια. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που επικαλείται το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας δείχνουν ότι το 2022 καταγράφηκαν τρία περιστατικά τοξιγονικού C. diphtheriae, όλα εισαγόμενα: δύο με δερματική διφθερίτιδα και ένα με αναπνευστικές και δερματικές εκδηλώσεις.

Το εμβόλιο είναι υποχρεωτικό στην Ιταλία

Ο εμβολιασμός κατά της διφθερίτιδας περιλαμβάνεται στις δέκα υποχρεωτικές ανοσοποιήσεις που προβλέπονται στην Ιταλία για ανηλίκους από μηδέν έως 16 ετών. Η νομοθεσία που εισήχθη το 2017 περιλαμβάνει, εκτός από τη διφθερίτιδα, και την πολιομυελίτιδα, τον τέτανο, την ηπατίτιδα Β, τον κοκίτη, το Haemophilus influenzae τύπου Β, την ιλαρά, την ερυθρά, την παρωτίτιδα και την ανεμοβλογιά.

Το εμβόλιο κατά της διφθερίτιδας χορηγείται συνήθως μαζί με εκείνα κατά του τετάνου και του κοκίτη και, τους πρώτους μήνες της ζωής, ως μέρος του εξαδύναμου εμβολίου, το οποίο προστατεύει επίσης από την πολιομυελίτιδα, την ηπατίτιδα Β και το Haemophilus influenzae τύπου Β.

Να σημειωθεί ότι η ασθένεια είναι ανύπαρκτη στην Ιταλία για πάνω από 10 χρόνια.

cnn.gr