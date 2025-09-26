Με την κυρίως εξέταση του μάρτυρα – ανακριτή του ΤΑΕ Λεμεσού, ο οποίος ανέλυσε το περιεχόμενο των δεδομένων που εντοπίστηκαν στις τηλεφωνικές συσκευές των τεσσάρων κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου, συνεχίστηκε σήμερα (26/9) η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού.

Πρόκειται για ογκώδες μαρτυρικό υλικό, το οποίο είχε κατατεθεί ως τεκμήριο, ενώ σήμερα ο μάρτυρας εξετάστηκε από τον εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης προβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, βίντεο, ηχητικά ντοκουμέντα, φωτογραφίες και μηνύματα που είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους οι κατηγορούμενοι. Από τα όσα τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, διαφαίνεται η εμπλοκή του δεύτερου κατηγορούμενου –ιδιοκτήτη της έπαυλης στην Σκαρίνου– με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.

Στο Δικαστήριο παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, βίντεο που απέστειλε ο πρώτος κατηγορούμενος στον δεύτερο, ενώ εκείνος βρισκόταν στην έπαυλη, καθώς και ηχητικά ντοκουμέντα. Από τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από τις συσκευές προκύπτει ότι υπήρχαν συχνές και πολυάριθμες επικοινωνίες μεταξύ των κατηγορουμένων, κυρίως μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών, ενώ εντοπίστηκαν ακόμη και διαγεγραμμένες κλήσεις σε μια προσπάθεια να μην εντοπίζονται ίχνη.

Από την ανάλυση των δεδομένων, ειδικότερα από τη συσκευή του δεύτερου κατηγορούμενου, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν επαναλαμβανόμενες επικοινωνίες μέσω διαφορετικών τηλεφωνικών αριθμών, τόσο πριν όσο και μετά τη διάπραξη του φόνου. Επίσης, παρουσιάστηκαν φωτογραφίες και βίντεο στα οποία απεικονίζεται ο πρώτος κατηγορούμενος.

Σημαντική θεωρείται και η αποκάλυψη συνομιλίας μεταξύ του δεύτερου κατηγορούμενου και τρίτου προσώπου, στην οποία φαίνεται ότι είχε διευθετηθεί συνάντηση, στις 13 Οκτωβρίου στη Λεμεσό μαζί με το θύμα, Θανάση Καλογερόπουλο.

Εντύπωση προκάλεσε τέλος, η μαρτυρία του ανακριτή, σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε πραγματοποιήσει διαδικτυακές αναζητήσεις σχετικά με το πώς μπορεί να εξαφανιστεί το DNA από το ανθρώπινο σώμα αλλά και διάφορες άλλες αναζητήσεις.

Η αντεξέταση του μάρτυρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου, οπότε και έχουν οριστεί νέες δικάσιμοι, καθώς η υπόθεση θα εκδικάζεται από την παλαιότερη σύνθεση του Κακουργιοδικείου Λεμεσού.