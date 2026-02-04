Με ομόφωνη απόφασή του, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού έκρινε σήμερα ενόχους στο στάδιο του εκ πρώτης όψεως, τους τέσσερις κατηγορούμενους για τη δολοφονία του 55χρονου Θανάση Καλογερόπουλου, η οποία διαπράχθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2023, σε χώρο στάθμευσης δίπλα από παραλιακό εστιατόριο στη Λεμεσό.

Οι κατηγορούμενοι (43χρονος, 46χρονος και 23χρονος) αντιμετωπίζουν συνολικά 11 κοινές κατηγορίες, ενώ ο 24χρονος τέταρτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει επιπρόσθετα και την κατηγορία της συνέργειας μετά τη διάπραξη φόνου.

Στο βαρύ κοινό κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τα αδικήματα της συνωμοσίας για φόνο, φόνου εκ προμελέτης, κατοχής, μεταφοράς και χρήσης πυροβόλου όπλου κατηγορίας Α και Β, κατοχής, μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών, καθώς και εμπρησμού οχήματος.

Κατά την ακροαματική διαδικασία κατέθεσαν 75 μάρτυρες, ενώ κάποιοι έγιναν παραδεκτοί. Στη δίκη κατατέθηκαν, μεταξύ άλλων, 555 τεκμήρια, μαρτυρίες και βίντεο – ντοκουμέντα από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής όπου διαπράχθηκε ο φόνος, καθώς και βίντεο και συνομιλίες από τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα των κατηγορουμένων.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Κακουργιοδικείου, η μαρτυρία που προσκόμισε η Κατηγορούσα Αρχή ενώπιον του Δικαστηρίου ήταν περιστατική και αφορούσε, μεταξύ άλλων, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, βίντεο, κινητά τηλέφωνα και άλλη συναφή μαρτυρία. Στην απόφαση σημειώνεται ότι το Δικαστήριο προσέγγισε την περιστατική μαρτυρία για κάθε κατηγορούμενο ξεχωριστά, τονίζοντας ότι αυτή δεν ήταν αντιφατική.

Επισημάνθηκε επίσης ότι πληρούνται όλα τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση της κάθε κατηγορίας για κάθε κατηγορούμενο, στο στάδιο αυτό.

Το Κακουργιοδικείο έκρινε ενόχους, στο παρόν στάδιο, τους κατηγορούμενους και τους κάλεσε σε απολογία.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται σε απολογία για όλες τις κατηγορίες, (1-10 και 12)ενώ ο 24χρονος καλείται σε απολογία για τη 13η κατηγορία.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, θα τηρήσουν το δικαίωμα της σιωπής και δεν επιθυμούν να καταθέσουν ενόρκως και θα καλέσουν μάρτυρες υπεράσπισης για τη συνέχιση της διαδικασίας. Ο δικηγόρος του πρώτου κατηγορούμενου σημείωσε ότι θα καλέσει εμπειρογνώμονα σε σχέση με την υπόθεση.

Η ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης ορίστηκε για το επόμενο διάστημα.