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Χιλιάδες Νορβηγοί συνέχισαν σήμερα, Σάββατο (29/8) να συρρέουν και να συγκεντρώνονται μπροστά από το βασιλικό παλάτι στο Όσλο για να πουν το τελευταίο αντίο στον βασιλιά Χάραλντ Ε΄, στον μακροβιότερο μονάρχη στην Ευρώπη, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών.

Αργά χθες, υπό καταρρακτώδη βροχή, πλήθος κόσμου σχημάτισε ουρές στους δρόμους του Όσλο για να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμη πομπή από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, όπου πέθανε ο Χάραλντ, προς το βασιλικό παλάτι, στο παρεκκλήσι του οποίου τοποθετήθηκε το φέρετρό του.

Το κοινό θα μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής μπροστά στο φέρετρο του εκλιπόντος βασιλιά στο παρεκκλήσι του παλατιού, αλλά δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ημερομηνία για αυτό.

Οι σημαίες κυματίζουν σήμερα μεσίστιες σε όλη τη χώρα και πορτρέτα του εκλιπόντος βασιλιά με επίσημη στολή ήταν παντού, από στάσεις λεωφορείων, τραμ και σταθμούς μετρό μέχρι καταστήματα, γραφεία και δημόσια κτήρια.

Καθώς το έθνος θρηνεί τον Χάραλντ, η προσοχή στρέφεται και στη διαδοχή. Ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, ο μοναχογιός του εκλιπόντος βασιλιά, έγινε αμέσως βασιλιάς μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Ο βασιλιάς Χάακον Η΄ θα απευθυνθεί σήμερα στο έθνος σε τηλεοπτικό διάγγελμα στις 19:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλαδός), στη μνήμη του πατέρα του, Χάραλντ, μιας ενωτικής προσωπικότητας που βασίλευσε για 35 χρόνια.

Την Τρίτη, ο νέος βασιλιάς θα δώσει τον όρκο ενώπιον του κοινοβουλίου, όπου θα ορκιστεί να υπερασπιστεί το Σύνταγμα και τους νόμους της Νορβηγίας.

Έγινε βασιλιάς τη στιγμή που απεβίωσε ο πατέρας του. Δεν θα υπάρξει στέψη, που καταργήθηκε από το κοινοβούλιο το 1908.

«Μια εποχή τελείωσε. Μια νέα ξεκινά. Ο βασιλιάς πέθανε. Ζήτω ο βασιλιάς», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε σε σύντομη ομιλία μετά τη συνάντηση με τον νέο μονάρχη. «Θα θυμόμαστε τον βασιλιά Χάραλντ για την αγάπη του για τον λαό του, το χιούμορ και τη ζεστασιά του, και για την ακλόνητη πίστη του σε εμάς», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Η κεντρική λεωφόρος στο κέντρο του Όσλο, Καρλ Γιόχαν, ήταν γεμάτη με Νορβηγούς όλων των κοινωνικών στρωμάτων που κατευθύνονταν προς το παλάτι, κρατώντας λουλούδια, χειρόγραφες κάρτες, ζωγραφιές και μικρές εθνικές σημαίες.

Σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν η 58η επέτειος γάμου του Χάραλντ και της βασίλισσας Σόνια, πολλοί επαίνεσαν το πνεύμα συμπερίληψης του εκλιπόντος βασιλιά.

«Σήμαινε πολλά για εμάς τους μετανάστες… Νιώσαμε πραγματικά πολύ ενσωματωμένοι. Έτσι, χάρη σε αυτόν, νιώθω τόσο Νορβηγίδα», δήλωσε στο Reuters έξω από το παλάτι η Βεσελίνα Βιτάνοβα, μια 43χρονη δασκάλα με καταγωγή από τη Βουλγαρία.

Μια άλλη γυναίκα έκανε αναφορά σε μια ομιλία που εκφώνησε ο Χάραλντ το 2016, η οποία έγινε viral παγκοσμίως, στην οποία είπε: «Οι Νορβηγοί είναι κορίτσια που αγαπούν κορίτσια, αγόρια που αγαπούν αγόρια και κορίτσια και αγόρια που αγαπούν ο ένας τον άλλον».

«Αυτό ενσάρκωνε τον τρόπο που ένιωθε για τους ανθρώπους και τον τρόπο που ήθελε να νιώθουμε εμείς οι Νορβηγοί ο ένας για τον άλλον», δήλωσε η 32χρονη Μάρι Έιντσβααγκ, η οποία φορούσε ένα μπλουζάκι με αυτή την φράση, ένα ουράνιο τόξο και ένα σκίτσο του βασιλιά Χάραλντ.

Θα υπάρξουν πολλές ημέρες εθνικού πένθους μέχρι την τέλεση της κηδείας του Χάραλντ. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στον Καθεδρικό του Όσλο και ο Χάραλντ θα ταφεί πλάι στους προγόνους του στο βασιλικό μαυσωλείο του φρουρίου Άκερσχους– ένα κάστρο του 13ου αιώνα το οποίο βλέπει στο λιμάνι του Όσλο.

Ο Χάραλντ θα ταφεί δίπλα στη μητέρα του, την πριγκίπισσα διάδοχο Μάρθα, τον πατέρα του, τον βασιλιά Όλαφ, τη γιαγιά του, τη βασίλισσα Μοντ και τον παππού του, τον βασιλιά Χάακον.

ertnews.gr