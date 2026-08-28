Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο βασιλιάς Χάραλντ, ο οποίος βρισκόταν στον νορβηγικό θρόνο από το 1991, πέθανε σε ηλικία 89 ετών, μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο λόγω μιας αιματολογικής πάθησης.

Μετά τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ, ο μοναχογιός του γίνεται ο νέος αρχηγός του κράτους με την νορβηγική βασιλική οικογένεια να εισέρχεται σε μια νέα εποχή, καθώς ο διάδοχος του θρόνου Χάακον Μάγκνους γίνεται βασιλιάς Χάακονο Η’, ενώ η κόρη του, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, γίνεται η νέα άμεση διάδοχος του θρόνου. Ποιος είναι όμως ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας;

Τα παιδικά χρόνια του Χάακον ως διαδόχου του θρόνου

Γιος του βασιλιά Χάραλντ και της βασίλισσας Σόνιας της Νορβηγίας, ο νέος μονάρχης γεννήθηκε στο Όσλο στις 20 Ιουλίου 1973. Δεν θα προοριζόταν να γίνει βασιλιάς, αν δεν ίσχυε τότε ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο οι άνδρες είχαν προτεραιότητα έναντι των γυναικών στη διαδοχή του θρόνου.

Έτσι, παρ’ όλο που γεννήθηκε δύο χρόνια μετά την αδελφή του, την πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ, το μέλλον του βασιλικού οίκου και της δυναστείας πέρασε στα δικά του χέρια.

«Πότε το κατάλαβα, ότι γεννήθηκα για έναν ιδιαίτερο ρόλο; Στο νηπιαγωγείο όχι, αλλά στο σχολείο κατάλαβα πλέον ότι ήμουν διαφορετικός», θυμήθηκε σε μια βιογραφία που κυκλοφόρησε το 2023, με αφορμή τα 50ά του γενέθλια.

Μεταξύ άλλων, εξήγησε πώς η αδυναμία του να «αναμειχθεί με το πλήθος» τον έκανε ευέξαπτο και τον οδηγούσε να ξεσπά ακόμη και για ασήμαντες απογοητεύσεις, όπως όταν έχανε σε έναν αγώνα. «Το να είμαι πρίγκιπας ήταν πηγή προβλημάτων, όχι πλεονέκτημα. Όταν ήμουν παιδί, όλο αυτό ήταν μια δυσκολία, ένα εμπόδιο για τη δημιουργία καλών σχέσεων», είχε εξηγήσει τότε.

Η αδερφή του Χάακον

Ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας έχει μόνο μία αδελφή, τη μεγαλύτερη αδελφή του, πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ. Γεννήθηκε το 1971.

Αν και το νορβηγικό Σύνταγμα τροποποιήθηκε το 1990, ώστε το πρωτότοκο παιδί να γίνεται διάδοχος του θρόνου ανεξάρτητα από το φύλο του, η αλλαγή αυτή δεν εφαρμόστηκε αναδρομικά στην περίπτωση του Χάακον και της πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζα. Ως εκ τούτου, εκείνη δεν θα κληρονομήσει τον θρόνο.

Είναι επιχειρηματίας και αυτοαποκαλούμενη διορατική/μέντιουμ, ενώ το 2022 αποχώρησε από τον ρόλο της ως ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας. Τότε ανακοινώθηκε ότι θα παραιτούνταν από τα βασιλικά της καθήκοντα, προκειμένου να αφοσιωθεί στις δραστηριότητές της στον χώρο των εναλλακτικών θεραπειών, μαζί με τον τότε αρραβωνιαστικό της, τον «σαμάνο» Ντούρεκ Βέρετ.

Η μόρφωση του νέου βασιλιά -Σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και λατρεία για το σερφ και το σκι

Όπως συνέβη με τους περισσότερους μονάρχες της γενιάς του, για τον Χάακον είχε σχεδιαστεί μια ειδικά προσαρμοσμένη εκπαιδευτική πορεία σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με μεγάλο κύρος.

Αποφοίτησε από τη Ναυτική Ακαδημία του Μπέργκεν, πήρε πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο διεθνές εμπόριο στο London School of Economics and Political Science.

Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται επίσης πρακτική άσκηση στα Ηνωμένα Έθνη καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα στο υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, ο τότε διάδοχος προωθούσε πρωτοβουλίες που συνδέονταν με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα: Το περιβάλλον, τη θάλασσα, τον αθλητισμό και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Λάτρης του σερφ και του σκι, όποτε είχε την ευκαιρία συμμετείχε σε κάποιου είδους αποστολή με ανθρωπιστικό ή αθλητικό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πολική αποστολή στην οποία συμμετείχαν οι τρεις διάδοχοι των σκανδιναβικών χωρών της γενιάς του: ο Χάακον της Νορβηγίας, ο Φρέντερικ της Δανίας και η Βικτόρια της Σουηδίας.

Η αμφιλεγόμενη είσοδος της Μέτε Μάριτ στη ζωή του Χάακον

Όλα είχαν εξελιχθεί, λίγο-πολύ, σύμφωνα με την καθιερωμένη πορεία. Ο Χάακον είχε απολαύσει την ανωνυμία που του προσέφεραν οι σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε συνάψει σχέσεις για τις οποίες κανείς δεν γνώριζε. Όλα όμως άλλαξαν με την εμφάνιση της Μέτε Μάριτ στη ζωή του.

Τότε ο Χάακον ήρθε αντιμέτωπος με μια πίεση που δεν είχε γνωρίσει ποτέ στο παρελθόν. Η σχέση του με τη γυναίκα της ζωής του δέχθηκε έντονη κριτική, τόσο από τους μοναρχικούς κύκλους όσο και από την εκκλησιαστική ιεραρχία. Άλλωστε, μέχρι το 2012, όταν εγκρίθηκε ο διαχωρισμός Εκκλησίας και Κράτους, ο βασιλιάς Χάραλντ ήταν η ανώτατη αρχή της Νορβηγικής Λουθηρανικής Εκκλησίας.

Για τους συγκεκριμένους κύκλους ήταν δύσκολο να αποδεχθούν ότι ο μελλοντικός βασιλιάς θα παντρευόταν μια ανύπαντρη μητέρα, ενώ ο πατέρας του παιδιού της είχε αντιμετωπίσει «προβλήματα με τη Δικαιοσύνη». Για άλλους, το πρόβλημα ήταν ότι η Μέτε Μάριτ δεν διέθετε την εκπαίδευση ή την επαγγελματική πορεία που θα θεωρούνταν προσόν και πλεονέκτημα, όπως συνέβαινε με τις περισσότερες συζύγους των διαδόχων της γενιάς του.

Ακόμη και η θεία του Χάακον, πριγκίπισσα Ράνγκχιλντ, μεγαλύτερη αδελφή του βασιλιά Χάραλντ, η οποία πέθανε το 2012, είχε επικρίνει δημόσια αυτόν τον γάμο.

Η συγκατοίκηση πριν τον γάμο που προκάλεσε εθνικό σκάνδαλο

Η δύσκολη αυτή κατάσταση προκάλεσε στον τότε διάδοχο τόσο μεγάλη απογοήτευση, ώστε κάποια στιγμή ξέσπασε σε κλάματα σε ένα γραφείο του υπουργείου Εξωτερικών. Τελικά αποφάσισε να πάρει ο ίδιος την κατάσταση στα χέρια του και, προκαλώντας εθνικό σκάνδαλο, πήγε να συγκατοικήσει με τη Μέτε Μάριτ σε ένα διαμέρισμα.

Αυτός ήταν ο τρόπος του να αποδείξει ότι η σχέση τους ήταν σοβαρή. Η ιστορία έμοιαζε να επαναλαμβάνεται. Ο ίδιος του ο πατέρας, ο βασιλιάς Χάραλντ, χρειάστηκε δέκα χρόνια για να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του πατέρα του, βασιλιά Όλαφ, καθώς και του νορβηγικού Κοινοβουλίου για τη σχέση του με τη Σόνια, η οποία δεν αντιμετωπιζόταν θετικά επειδή δεν προερχόταν από βασιλική οικογένεια ούτε καν από την αριστοκρατία.

Τότε ο Χάραλντ είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του: «Αν η χώρα με χρειάζεται, είμαι εδώ, αλλά με τη Σόνια στο πλευρό μου». Πατέρας και γιος είχαν ένα σημαντικό πλεονέκτημα με το μέρος τους: Ήταν ο μοναδικός γιος του βασιλιά. Ο Χάακον, επιπλέον, είχε τη βεβαιότητα πως είχε στο πλευρό του τους γονείς του, τον βασιλιά και τη βασίλισσα της Νορβηγίας.

Μια αγάπη που άντεξε σε όλα

Η σχέση μεταξύ του πρίγκιπα Χάακον και της Μέτε Μάριτ, η οποία είχε δεχθεί τόσο έντονη κριτική στην αρχή της, δυνάμωσε με το πέρασμα των δεκαετιών. Στη βιογραφία του, ο Χάακον μίλησε για την πίεση που δέχθηκαν όταν άρχισαν να συγκατοικούν, αλλά και για τον κεραυνοβόλο έρωτα που ένιωσε όταν είδε για πρώτη φορά τη γυναίκα της ζωής του σε ένα μπαρ, στο ροκ φεστιβάλ Quartfestivalen, στο Κρίστιανσαντ.

«Ήταν σαν ένα φως. Ήταν σαν να μπήκε ένα φως μέσα στο δωμάτιο. Είπε “Γεια” και μετά έφυγε. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έτσι θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση», ανέφερε.

Η Μέτε Μάριτ δεν θυμάται τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. «Θυμάμαι κάποιες στιγμές, αλλά δεν τις τοποθετώ πάντα με χρονολογική σειρά. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι με είχε γοητεύσει και ότι με γοήτευε ακόμη περισσότερο όταν μιλούσαμε».

Ο πριγκιπικός γάμος -Πώς έσπασε την παράδοση η Μέτε Μάριτ

Ο πρίγκιπας Χάακον και η Μέτε Μάριτ παντρεύτηκαν στις 25 Αυγούστου 2001 στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο. Η 28χρονη νύφη έδειχνε ιδιαίτερα κομψή μέσα σε ένα υπέροχο ιβουάρ νυφικό, φτιαγμένο από βαριά μεταξωτή κρεπ, με κορσέ στο επάνω μέρος.

Ο γάμος του Χάακον και της Μέτε Μάριτ

Στερέωσε επίσης το πέπλο της, μήκους έξι μέτρων, με μια παραμυθένια αντίκα τιάρα – τη διαμαντένια τιάρα σε σχήμα λουλουδιών μαργαρίτας – την οποία της είχαν προσφέρει ως γαμήλιο δώρο τα πεθερικά της. Ο σύζυγός της, από την άλλη, φορούσε μαύρη στρατιωτική στολή.

Σε μια χαρακτηριστική ρήξη με την παράδοση, η νύφη προχώρησε προς την Αγία Τράπεζα μαζί με τον Χάακον, έχοντας εκείνον στο πλευρό της, αντί να τη συνοδεύει ο πατέρας της. «Δεν επέλεξες τον πιο εύκολο δρόμο, αλλά η αγάπη θριάμβευσε», σχολίασε ο επίσκοπος Γκούναρ Στόλσετ, ο οποίος τέλεσε το Μυστήριο.

Τα προβλήματα της Μέτε Μάριτ

Μετά από μερικά χρόνια ηρεμίας, η δημόσια εικόνα της Μέτε-Μάριτ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της κριτικής το 2026, όταν αποκαλύφθηκε η στενή φιλία που διατηρούσε με τον μεγιστάνα Τζέφρι Έπσταϊν. Οι αποκαλύψεις ήρθαν την ίδια περίοδο που εξελισσόταν η χρόνια πνευμονική ίνωση της πριγκίπισσας.

Τότε, ο Χάακον επέλεξε δημόσια να θέσει σε προτεραιότητα τη φροντίδα της συζύγου του, κάτι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο δεδομένης της θέσης του ως διαδόχου του θρόνου.

Η υποστήριξή του έγινε ακόμη πιο εμφανής όταν η Μέτε-Μάριτ παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη για να διευκρινίσει τη σχέση της με τον Έπσταϊν. Δεν έδωσε τη συνέντευξη μόνη της· δίπλα της βρισκόταν ο Χάακον, στηρίζοντάς την σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ως πριγκίπισσας.

Η Μέτε Μάριτ με σωληνάκι για οξυγόνο λίγο πριν από την επέμβασή της για μεταμόσχευση πνεύμονα

Ο Χάακον υπήρξε επίσης το σημαντικότερο στήριγμα της συζύγου του όταν, παράλληλα με το σκάνδαλο της υπόθεσης Έπσταϊν, εκείνη βρισκόταν σε μια περίοδο μεγάλης σωματικής ευαλωτότητας, η οποία οδήγησε στην εξέταση της πιθανότητας μεταμόσχευσης πνεύμονα – κάτι που τελικά πραγματοποιήθηκε.

Ο Χάακον άφησε στην άκρη τις επίσημες υποχρεώσεις του για να αφοσιωθεί στη φροντίδα της συζύγου του και στάθηκε ολοκληρωτικά στο πλευρό της.

Τα παιδιά τους

Ο Χάακον και η Μέτε Μάριτ έχουν δύο παιδιά – την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, 20 ετών, και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, 18 ετών.

Ο Χάακον με την κόρη του Ίνγκριντ Αλεξάνδρα

Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα είναι πλέον η άμεση διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, μετά τον πατέρα της.

Ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάακον με τη σύζυγό του, Μέτε Μάριτ και τα δύο τους παιδιά

Η καταδίκη του θετού γιου του

Αυτό που έφερε περισσότερο τον πρίγκιπα Χάακον σε δύσκολη θέση ως διάδοχο του θρόνου ήταν, χωρίς αμφιβολία, η υπόθεση του θετού γιου του, Μάριους Μποργκ, ο οποίος καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για περισσότερα από 30 αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμοί, κακοποίηση πρώην συντρόφου, επιθέσεις και απειλές.

Παρότι η υπόθεση δεν οδήγησε σε οικογενειακή ρήξη και, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε θεσμική υποστήριξη, η πραγματικότητα είναι ότι ο Χάακον δεν τον εγκατέλειψε ποτέ σε προσωπικό επίπεδο.

iefimerida.g