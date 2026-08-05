Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η υπόθεση που αποκαλύφθηκε, χθες, στον Μυστρά Λακωνίας στην Ελλάδα, οπού οι Αρχές εντόπισαν τη σορό ενός 90χρονου άνδρα μέσα στον καταψύκτη του κλειστού ξενοδοχείου του.

Ο 55χρονος γιος του 90χρονου, όπως αναφέρουν τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, συνελήφθη και στη συνέχεια ομολόγησε ότι έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σορό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξη, τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του, που είχε αποβιώσει προ ετών. Ωστόσο, οι αναφορές του γιου δεν συνάδουν με εκείνες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι αναφέρουν πως δεν τον έχουν δει για 4 με 5 χρόνια. Όλες οι έρευνες των Αρχών στρέφονται πλέον στα αίτια και στον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου.

«Είχα για 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα μου για να παίρνω τη σύνταξή του και της μητέρας μου», ανέφερε, σοκάροντας τους πάντες.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτη.

«Βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο», η ΕΛΑΣ για τη φρίκη στον Μυστρά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, γεννηθείς το 1936, είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί.

Μάλιστα οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της διερεύνησης της πληροφορίας κάλεσαν χθες τον 55χρονο γιο του αγνοούμενου και του πήραν κατάθεση, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του είχε φύγει και έμενε στην Αθήνα.

Όμως οι άνδρες της ΕΛΑΣ ερεύνησαν τον ισχυρισμό του 55χρονου και ρώτησαν την αδελφή του που μένει στην Αθήνα, η οποία όμως τους είπε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, ο οποίος έμενε με τον αδελφό της.

Το μεγάλο ερώτημα για τον χρόνο θανάτου

Στην ιατροδικαστική εξέταση στρέφονται πλέον όλα τα βλέμματα για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει. Παρότι ο συλληφθείς υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου2,5 χρόνια και απέκρυψε τον θάνατό του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του, εντούτοις μαρτυρίες κατοίκων τοποθετούν την εξαφάνιση του ηλικιωμένου αρκετά νωρίτερα, γεγονός που αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να διερευνήσουν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι του Μυστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο τουλάχιστον τέσσερα έως πέντε χρόνια, δημιουργώντας μία εμφανή απόκλιση που αναμένεται να εξεταστεί από τις Αρχές.

Το μυστήριο αναμένεται να φωτίσει η νεκροψία-νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου.

skai.gr και protothema.gr