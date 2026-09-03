Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ιστορική βραδιά για την Πάφος FC! Η παφιακή ομάδα λύγισε με 1-0 την Ομόνοια στο «Αλφαμέγα» και σήκωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Σούπερ Καπ, γράφοντας ακόμη μία χρυσή σελίδα στην πορεία της. Ο Λελέ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς με το γκολ του στο 74’ χάρισε στους Παφίτες το πολυπόθητο τρόπαιο, ενώ δέκα λεπτά νωρίτερα είχε σημαδέψει το δοκάρι του Φαμπιάνο.

Η τρίτη ήταν και η… φαρμακερή για την Πάφος FC, που μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες απέναντι σε ΑΠΟΕΛ (2024) και ΑΕΚ (2025), κατάφερε αυτή τη φορά να φτάσει στην κατάκτηση. Έτσι, πανηγύρισε το πρώτο Σούπερ Καπ της ιστορίας της και πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή της.

Διαβάστε περισσότερα στο Goal