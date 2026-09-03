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Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε η σορός ακόμη ενός ατόμου μετά τη ναυτική τραγωδία στα ανοικτά της Κερύνειας.

Ο Γιλμάζ ανέφερε ότι η ταυτότητα του ατόμου θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των νεκρών από την τραγωδία ανήλθε πλέον στους 10.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον «πρωθυπουργό» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, στο αεροδρόμιο της Τύμπου, ο Τζεβντέτ Γιλμάζ ανέφερε ότι 239 άτομα που επέβαιναν στο πλοίο διασώθηκαν ζωντανά, ενώ οι εκτεταμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Ο Γιλμάζ ανέφερε ότι, από την πρόοδο των εντατικών επιχειρήσεων, προκύπτει πως ενδέχεται να εντοπιστούν και άλλες σοροί, σημειώνοντας ότι οι σχετικές εξελίξεις θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες αρχές αφού ολοκληρωθούν με προσοχή οι εργασίες.

Δύο πρόσωπα παραμένουν στα νοσοκομεία

Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας των επιβατών που διασώθηκαν, ο Γιλμάζ είπε πως αυτή τη στιγμή δύο άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ο ένας ασθενής έχει εξέλθει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ κανένας από τους δύο δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο Γιλμάζ πρόσθεσε ότι ο Υφυπουργός Υγείας της Τουρκίας επισκέφθηκε επίσης τους ασθενείς και ενημερώθηκε αναλυτικά για την κατάσταση της υγείας τους.

Kibris Postasi