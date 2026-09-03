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Προ δεκαετιών, ο μ. Γλαύκος Κληρίδης είχε πει στον μ. Αλέκο Μιχαηλίδη πως «χωρίς το Κέντρο, Πρόεδρο δεν βγάζουμε ποτέ»!

Έχοντας λοιπόν κατά νουν αυτό, στις 17/05/2024, λίγο πριν τις ευρωεκλογές, όταν όλοι πιστεύαμε πως το ΕΛΑΜ θα έκανε τη μεγάλη έκπληξη (ασχέτως αν αυτή ήταν ο Φειδίας Π.) έγραφα, ανάμεσα σε άλλα, στους κυρίους Νικόλα Παπαδόπουλο και Μάριο Καρογιάν:

Δεν ξέρω πόσο αντιλαμβάνεστε την αγωνία του κόσμου των ΔΗΚΟ-ΔΗΠΑ, αλλά είτε το αφουγκράζεστε, είτε όχι, αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία οδηγεί σε σοβαρές σκέψεις για επανασυγκόλληση.

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Όταν η συναισθηματική φόρτιση και οι αντιπαλότητες των δύο τάσεων στο ΔΗΚΟ ήταν στο ζενίθ τους, ακούγονταν διάφορα ένθεν και ένθεν.

Η μεν φιλοκαρογιαννική παράταξη ισχυριζόταν πως το «ΔΗΚΟ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο», κάτι που δεν ισχύει αφού, ακόμα και στην φθίνουσα πορεία του, καλά κρατεί, η δε φιλοπαπαδοπουλική, υποστήριζε πως «ο Καρογιάν και η “παρέα” του έχουν ξοφλήσει πολιτικά», αλλά όχι μόνο δεν ξόφλησαν αλλά δημιούργησαν και πολιτικό κόμμα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση με τέσσερις βουλευτές.

Οι μεν του Καρογιάν, απέδειξαν πως με την εμπειρία τους, ξέρουν να διεκπεραιώνουν πολύ καλύτερα εκλογές, αφού και στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις για εκλογή ΠτΔ, κατάφεραν να επικρατήσουν,

oι δε Παπαδοπουλικοί, κόντρα στις επικρίσεις των εσωκομματικών τους αντιπάλων, κατάφεραν να κρατήσουν, παρά την αριθμητική μείωση των ψηφοφόρων του ΔΗΚΟ, τις 9 έδρες στη Βουλή.

Αποδείχθηκε πως η σπουδή με την οποία το ΔΗΚΟ διέγραψε έμπειρα και αγαπητά στη βάση του κόμματος στελέχη, τα οποία ξέρουν να κερδίζουν εκλογές, ήταν κακή κίνηση και πως το συναίσθημα είναι ο χειρότερος σύμβουλος στην πολιτική, αφού η συρρίκνωση των ποσοστών του κόμματος ήταν πρωτόγνωρη.

Σήμερα ποια η εικόνα των κομμάτων ΔΗΚΟ-ΔΗΠΑ; Έχουμε ένα ΔΗΚΟ σε συνεχή πτωτική πορεία και μια ΔΗΠΑ εκτός βουλής.

Η μεν ηγεσία της ΔΗΠΑ πρέπει να θυμάται πως:

ΠΑΜΕ – του Χρ. Σοφιανός

ΝΕΔΗΠΑ – Αλέκος Μιχαηλίδης

ΈΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ- Τ. Παπαδόπουλος

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – Γ. Βασιλείου

ΕΥΡΩΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ – Αλ. Γαλανός

ΑΔΗΣΟΚ – Μ. Παπαπέτρου

ΑΔΗΚ – Ντίνος Μιχαηλίδης

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ – Χρ. Στυλιανίδης

ΕΥΡΩΔΗ – Πρ. Προδρόμου

ΕΠΑΛΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ – Κύπρος Χρυσοστομίδης

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – Ττίμης Ευθυμίου

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – Ν. Κουτσού

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – Ελ. Θεοχάρους

ΕΥΡΩΚΟ – Δ. Συλλούρης

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – Γ. Λιλλήκκας

ΚΑΝΕΝΑ από τα ανωτέρω κόμματα δεν επέζησε. Ούτε είναι εύκολο το εγχείρημα του προέδρου Καρογιάν, να κρατήσει την Παράταξη ζωντανή, όταν για 5 χρόνια, με 4 βουλευτές, με δύο υπουργούς ΔΕΝ το πέτυχε και θα το πετύχει τώρα με 3% σε φθίνουσα πορεία.

Η δε ηγεσία του ΔΗΚΟ να αντιληφθεί πως η σημερινή εικόνα του κόμματος μόνο πτωτική θα συνεχίσει να είναι. Η ανάγκη για ρηξικέλευθες αποφάσεις είναι επιτακτική.

Και οι δύο ηγεσίες να αντιληφθούν πως όλοι όσοι συμμετέχουμε στα κομματικά δρώμενα είμαστε εθελοντές και όχι υπάλληλοί τους.

Εάν συνεχίσουν να υπάρχουν αντιλήψεις του τύπου «εμείς» και «αυτοί», «να επικρατήσουμε εμείς και όχι οι άλλοι» τότε σίγουρα δεν υπάρχει δυνατότητα όχι επανασυγκόλλησης αλλά ούτε καν προβληματισμού και διαπραγμάτευσης.

Η πολύχρονη αναμονή λήψης απόφασης δεν είναι καθόλου προς όφελός ούτε του ΔΗΚΟ ούτε της ΔΗΠΑ, αφού οι ψηφοφόροι τους θα αρχίσουν (ήδη το έκαναν από τις βουλευτικές του Μαΐου του 2026) να διασπείρονται σε διάφορα κόμματα (ΕΛΑΜ, ΔΗΣΥ, νεοφανή κόμματα), άρα επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα το συντομότερο.

Προϋποθέσεις που μπορεί να τεθούν για έναρξη ενός διαλόγου:

Αλλαγή ονόματος π.χ. «Δημοκρατικό Κέντρο ΔΗ.ΚΕ.», ή “Δημοκρατικό Κόμμα-Ένωση Συνεργαζόμενων Δυνάμεων”.

Προεδρικό συμβούλιο για μια τακτή περίοδο μέχρι το επόμενο κοινό συνέδριο με ανοικτά μητρώα για εγγραφή νέων μελών.

Να σταματήσει η παραποίηση της κομματικής ιστορίας με την ανυπαρξία των δράσεων του κόμματος τα έτη της προεδρίας Καρογιάν και να αποκατασταθεί η αλήθεια την περίοδο αυτή.

Να γίνει προσέγγιση και άλλων δυνάμεων π.χ κυνηγών…..

Κύριοι Νικόλα Παπαδόπουλε και Μάριε Καρογιάν,

προηγουμένως ενεργήσατε με το συναίσθημα και βλάψατε και τον χώρο του Κέντρου και τον τόπο σας αλλά και τη δική σας πολιτική εικόνα, εκχωρώντας τον ρυθμιστικό σας ρόλο σε άλλες πολιτικές δυνάμεις αμφιβόλου σοβαρότητας. Τώρα, είναι η ώρα της λογικής η οποία πρέπει να πρυτανεύσει.

Το χρωστάτε στον κόσμο του Κέντρου που θα του δώσετε προοπτική επαναπροσδιορισμού της θέσης του στον κομματικό χάρτη, το χρωστάτε στους προκατόχους σας, το χρωστάτε στη δική σας υστεροφημία.

Το Κέντρο είχε πάντα ρυθμιστικό ρόλο και εσείς οφείλετε να μην του τον στερήσετε.

*Φιλόλογος