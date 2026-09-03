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Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως στον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου.

Σχετικά με την υπόθεση, τα παιδιά ανέφεραν πως το μόνο που γνώριζαν ήταν ότι το μωρό είχε πεθάνει και βρισκόταν στον καταψύκτη, χωρίς ωστόσο να έχουν περαιτέρω εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της δολοφονίας. Παράλληλα όμως, στο μικροσκόπιο των Αρχών παραμένει η στάση της κόρης της οικογένειας μιας και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι γνωρίζει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει στους αστυνομικούς.

Δίωξη για τη δολοφονία του βρέφους

Στο σπίτι της οδού Θάσου έμενε ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, ο 26χρονος Αφγανός, η 15χρονη και τα δύο ανήλικα αγόρια. Εν τω μεταξύ, ο 43χρονος η 38χρονη και ο Αφγανός, πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες. Συγκεκριμένα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα διώκονται για τη δολοφονία του βρέφους.

Ειδικότερα, σε βάρος των δυο παραπάνω κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ. Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος. Συγκεκριμένα ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο τελικά στον ανακριτή για τη συγκεκριμένη δικογραφία, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Επεισόδιο με τον 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης κατά τη μεταγωγή του

Νωρίτερα, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας οδηγήθηκε ο 43χρόνος προκειμένου να δικαστεί για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων αλλά και για απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 43χρονο μετά από επεισόδιο κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια μετά τη σύλληψη του. Σήμερα, ωστόσο, η δίκη του 43χρονου για τις κατηγορίες αυτές αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Δικαστήριο για τις 5 Οκτωβρίου, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του δικηγόρου του.

protothema.gr