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Συγχαρητήρια για την «επιτυχή και ιδιαίτερα επικίνδυνη» επιχείρηση στη Λεμεσό, την Πέμπτη, αλλά και για τις «συνεχείς επιτυχίες της Αστυνομίας κατά των εμπόρων ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος» εκφράζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής.

Σε συγχαρητήριο μήνυμά του, που δημοσιοποίησε το Υπουργείο, ο κ. Φυτιρής αναφέρει ότι τα αποτελέσματα αυτά «αποδεικνύουν επαγγελματισμό αποφασιστικότητα, συνεργασία και καθημερινή προσπάθεια. Πάνω απ’ όλα, υπηρετούν τον σημαντικότερο στόχο μας που είναι η ασφάλεια όλων των πολιτών και κάθε ανθρώπου που ζει σε αυτόν τον τόπο».

Καλεί τα μέλη της Αστυνομίας να συνεχίσουν «με την ίδια αποφασιστικότητα», σημειώνοντας πως η κοινωνία βλέπει, αναγνωρίζει και εκτιμά το έργο των αφοσιωμένων στο καθήκον.

«Η ασφάλεια όλων είναι κοινή μας ευθύνη και ύψιστη προτεραιότητα» λέει ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση στα μέλη της Αστυνομίας που τραυματίστηκαν την Πέμπτη κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

ΚΥΠΕ