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Μπαράζ διαρρήξεων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην επαρχία Λευκωσίας, με τους δράστες να χτυπούν εννιά καταστήματα στις περιοχές Πέρα Χωριού Νήσου και Αγίας Βαρβάρας μέσα σε λίγες ώρες.

Στο στόχαστρο των θρασύτατων δραστών βρέθηκαν πέντε φαρμακεία, ένα περίπτερο, ένα mini market, μία φρουταρία και μία καφετέρια.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι δράστες, αφού έσπασαν τις γυάλινες εισόδους με πέτρες έκλεψαν από τις ταμειακές μηχανές συνολικά το χρηματικό ποσό των €5,900 περίπου. Σημαντικές είναι και οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στα υποστατικά

Βίντεο που εξασφάλισε το philenews καταγράφει καρέ-καρέ τη δράση των διαρρηκτών, τη στιγμή που σπάνε τη γυάλινη είσοδο υποστατικού και εισβάλλουν στο εσωτερικό.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, εντοπίστηκαν σε σημεία του Ιδαλίου και της Αγίας Βαρβάρας, τρείς ταμιακές μηχανές οι οποίες ήταν καταστραμμένες, καθώς και διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Από τις σκηνές επίσης παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού διερευνά τις υποθέσεις.