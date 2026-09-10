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Σχέδια κινήτρων για ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και ενίσχυση τουριστικών ροών ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο όπως δήλωσε μετά τη συνεδρία ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Κουμής, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων, Τουριστικών Καταλυμάτων και Κέντρων Αναψυχής στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, καθώς και Σχέδιο Κινήτρων για την προσέλκυση εκδηλώσεων συνεδριακού τουρισμού για την περίοδο 2026-2029.

Εγκρίθηκε επίσης Σχέδιο Κινήτρων για την προσέλκυση ξένων αθλητικών ομάδων για προετοιμασία για την περίοδο 2026-2029 και Σχέδιο Κινήτρων για την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων.

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Σχέδιο Χορηγίας Χριστουγεννιάτικων Χωριών για το επόμενο έτος.

Όπως σημείωσε ο κ. Κουμής, το «Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων, Τουριστικών Καταλυμάτων και Κέντρων Αναψυχής στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας» αποτελεί μια στοχευμένη παρέμβαση για μια περιοχή που, παρά τα φυσικά και πολιτιστικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αναπτυξιακές προκλήσεις.

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και κέντρα αναψυχής που λειτουργούν στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, με ενίσχυση που καλύπτει το 85% των επιλέξιμων δαπανών και συνολικό προϋπολογισμό €1,5 εκατομμυρίου για την περίοδο 2026-2028.

Τόνισε ότι είναι ένα Σχέδιο, «το οποίο αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη για στήριξη των ακριτικών περιοχών της χώρας μας».

Σε σχέση με το «Σχέδιο Κινήτρων για την προσέλκυση εκδηλώσεων συνεδριακού τουρισμού», ο κ. Κουμής είπε ότι αυτό αφορά μια ειδική μορφή τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι ο συνεδριακός τουρισμός.

«Η ουσιαστική τομή του συγκεκριμένου σχεδίου πλέον, είναι η τετραετής ισχύς του, που επιτρέπει στους διοργανωτές να προγραμματίζουν έγκαιρα τις εκδηλώσεις τους στην Κύπρο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στις €150.000», ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού.

Επιπρόσθετα, όπως είπε ο κ. Κουμής, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το «Σχέδιο Κινήτρων για την προσέλκυση ξένων αθλητικών ομάδων για προετοιμασία στην Κύπρο», που στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση του αθλητικού και προπονητικού τουρισμού στη χώρα.

Εξήγησε πως το σχέδιο χαρακτηρίζεται επίσης από τετραετή ισχύ και απευθύνεται σε αθλητικές ομάδες, ομίλους, ομοσπονδίες και ακαδημίες του εξωτερικού, καθώς και στους οργανωτές ταξιδιών και τα αδειούχα τουριστικά γραφεία.

Σύμφωνα με τον κ. Κουμή, ο ετήσιος προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στις €400.000.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στο «Σχέδιο Κινήτρων για την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων» –παραδοσιακής χειροτεχνίας, μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και οινογαστρονομίας.

Όπως ανέφερε, αυτό το Σχέδιο «στοχεύει στη σύνδεση του τομέα του τουρισμού με την παράδοση, την τοπική παραγωγή και την ανάδειξη της αυθεντικής εμπειρίας».

Ο Υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται σε €100.000. «Απώτερος σκοπός του σχεδίου είναι η ανάδειξη της παραγωγικής και γαστρονομικής ταυτότητας της κυπριακής υπαίθρου», είπε.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης το «Σχέδιο Χορηγίας Χριστουγεννιάτικων Χωριών» για το έτος 2027, ένα σχέδιο που στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού με τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων κατά την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών.

«Ένας θεσμός που έχει πλέον καθιερωθεί, επιφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του συγκεκριμένου σχεδίου ανέρχεται στις €640.000», σημείωσε ο κ. Κουμής.

«Θα ήθελα να υπερτονίσω ότι τα σχέδια αυτά δεν αποτελούν μεμονωμένες δράσεις», σημείωσε ο Υφυπουργός.

«Εντάσσονται σε μια συνεκτική στρατηγική της Κυβέρνησης, που στοχεύει στην άμβλυνση της εποχικότητας, στην ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στον εμπλουτισμό των τουριστικών υπηρεσιών και στη διάχυση των τουριστικών ροών στην ύπαιθρο, στα ορεινά, αλλά και στις ακριτικές περιοχές της χώρας μας», κατέληξε.