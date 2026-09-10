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Στα πρότυπα του Λιμενικού Σώματος της Ελλάδας σχεδιάζεται η υπό σύσταση κυπριακή ακτοφυλακή, η οποία σε πρώτο στάδιο αναμένεται να υπαχθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως σώμα ασφαλείας και, μετά από μεταβατική περίοδο, να μεταφερθεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Τον σχεδιασμό παρουσίασε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου ο Αξιωματικός παρά τω Υπουργώ Δικαιοσύνης, Νίκος Χρυσοστόμου, αναφέροντας ότι η πρωτοβουλία προέκυψε μετά τη διαπίστωση πως οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα είναι σήμερα κατακερματισμένες σε διαφορετικές υπηρεσίες.

Όπως είπε, με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής έδωσε οδηγίες να εξεταστεί η δημιουργία ακτοφυλακής, καθώς οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων επηρεάζουν τον συντονισμό και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

«Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση προσωπικού, μέσων και τη μείωση του κόστους λειτουργίας, δόθηκε το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής», ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη ετοιμαστεί και βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Η νέα υπηρεσία αναμένεται να έχει ρόλο στην επιτήρηση και στον έλεγχο των θαλάσσιων ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην έρευνα και διάσωση, αλλά και στην προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών.

Ο κ. Χρυσοστόμου σημείωσε ότι στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση πλωτών και πτητικών μέσων και η συγκέντρωση επιχειρησιακών δυνατοτήτων σε μία υπηρεσία. «Αυτό σημαίνει ότι θα εξοικονομούμε προσωπικό και πλοία και πόρους», ανέφερε.

Επιφυλάξεις για τη μελλοντική υπαγωγή της ακτοφυλακής στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας εξέφρασε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης, θέτοντας ζήτημα συνταγματικότητας, καθώς το Υφυπουργείο δεν διαθέτει σήμερα αρμοδιότητες επιβολής του νόμου.

Την πρωτοβουλία χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας, κάνοντας λόγο για «ευχάριστη εξαγγελία». «Επιτέλους στις θαλάσσιες περιοχές θα υπάρχει ευταξία και επιτήρηση», ανέφερε.