Έξι κρατικές Υπηρεσίες θα στεγαστούν κάτω από την Υπηρεσία Ακτοφυλακής της Κυπριακής Δημοκρατίας, η δημιουργία της οποίας πήρε προχθές πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε σχετική πρόταση που παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σύμφωνα με την πρόταση του Κώστα Φυτιρή, στις βασικές αρμοδιότητες της νέας Υπηρεσίας θα περιλαμβάνονται: Η επιτήρηση και έλεγχος των θαλάσσιων ζωνών για όλες τις δραστηριότητες, η διαχείριση συμβάντων αστυνόμευσης και προστασίας της ναυσιπλοΐας, η αντιμετώπιση παραβατικότητας (λαθρεμπόριο, δουλεμπόριο κ.τ.λ.), η προστασία θαλασσίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος, καθώς και συμμετοχή σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η Υπηρεσία Ακτοφυλακής θα έχει ευθύνη και αποστολή σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και εξουσίες αναλόγως των αρμοδιοτήτων σε κάθε ζώνη (χωρικά ύδατα, συνορεύουσα ζώνη και Α.Ο.Ζ.).

Η ίδρυση της Ακτοφυλακής σκοπεύει επίσης να εξαλείψει την πολυπλοκότητα που υπάρχει σήμερα με τις διάφορες Υπηρεσίες που ασχολούνται με τη θάλασσα να είναι διασκορπισμένες με αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειψη συντονισμού. Όπως αναφέρεται στην πρόταση, η επιτήρηση και έλεγχος του θαλασσίου χώρου είναι σήμερα διεσπαρμένος σε διάφορα υπουργεία πολλές φορές χωρίς συντονισμό, αλληλοενημέρωση και διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο. «Η κατακερματισμένη αυτή προσέγγιση δύναται να οδηγήσει σε επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, μη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και περιορισμένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, ενώ ορισμένες υπηρεσίες, παρά την εκ του νόμου αρμοδιότητά τους, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα και προσωπικό για πλήρη εφαρμογή των καθηκόντων τους», σημειώνει ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στην ίδρυση της Υπηρεσίας Ακτοφυλακής είναι και το ετήσιο κόστος λειτουργίας και η προμήθεια μέσων επιτήρησης και ελέγχου που θα χρηματοδοτούνται σε ικανοποιητικό ποσοστό από ευρωπαϊκά κονδύλια, προκειμένου να επιβαρύνεται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό ο κρατικός προϋπολογισμός.

Στην Ακτοφυλακή θα μεταφερθούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες:

– Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία της Αστυνομίας Κύπρου

– Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας Κύπρου

– Τμήμα του Κλάδου Ελέγχου Αλιείας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που αφορούν στον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες ζώνες και στους λιμένες

– Τμήμα πρόληψης και αντιμετώπισης θαλάσσιας πετρελαϊκής ρύπανσης του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

– Υπηρεσία Επιτήρησης και Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (VTMIS) μαζί με τον αναγκαίο εξοπλισμό της και το αντίστοιχο προσωπικό

– Τομέας Υδρογραφίας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης είναι τώρα να συγκροτήσει νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την υποβολή ολοκληρωμένης εισήγησης και για ετοιμασία των απαιτούμενων νομοθετημάτων, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στη νομοθεσία. Παράλληλα, με το νομοσχέδιο θα προβλέπεται η σύσταση της νέας Υπηρεσίας, με την αποστολή της και το άτομο που θα τη διοικεί. Όπως πληροφορούμαστε, ο διοικητής της Ακτοφυλακής δεν θα προέρχεται από τις τάξεις της Αστυνομίας ώστε να μη συνδέεται κάποιος με τη νέα Υπηρεσία, αλλά θα επιλεγεί πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα και την πείρα γι’ αυτό το πόστο.

Η βάση της στο Μαρί

Όπως έχει αποφασιστεί η Ακτοφυλακή θα έχει ως έδρα της, τη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί και όχι τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου, όπως γράφτηκε χθες. Ήδη στα έργα που διεξάγονται για την αναβάθμισή της, έχει περιληφθεί και πρόνοια για την υποδομή, τόσο του ελλιμενισμού των σκαφών της νέας Υπηρεσίας όσο και της Διοίκησης. Η Ακτοφυλακή θα συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα περιστατικά για τα οποία θα ανταποκριθεί, ενώ αναμένεται ότι θα χρησιμοποιεί και τις σημερινές εγκαταστάσεις της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, η οποία πλέον θα υπαχθεί κάτω από την ομπρέλα της.