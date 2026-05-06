Εξακολουθεί να ελλείπει από το χώρο διαμονής του στη Λευκωσία, από τις 28 Απριλίου 2026, ο NEZAR ALJOHMANI, 17 ετών από τη Συρία.

Ο 17χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70μ. περίπου, μελαχρινός, με μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.