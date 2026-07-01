Την άμεση προώθηση της μεταρρύθμισης για τη διαχείριση και συντήρηση των κοινόκτητων οικοδομών ζητεί ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων, μετά την κατάρρευση μπαλκονιών σε πολυκατοικία στη Λεμεσό.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες καθυστερήσεις, επισημαίνοντας πως το πρόσφατο περιστατικό επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της ασφάλειας χιλιάδων παλαιών πολυκατοικιών σε όλη την Κύπρο.

Όπως σημειώνει, η κατάρρευση των μπαλκονιών έρχεται λίγους μήνες μετά την κατάρρευση κτηρίου στη Λεμεσό, στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, καθώς και τις εκκενώσεις πολυκατοικιών που ακολούθησαν σε διάφορες περιοχές.

Τα περιστατικά, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, αναδεικνύουν ένα διαχρονικό πρόβλημα που αφορά κτήρια ηλικίας δεκαετιών, τα οποία παρουσιάζουν αυξανόμενες ανάγκες για συντήρηση και αποκατάσταση.

Ο Σύνδεσμος καλεί τη Βουλή να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στην ψήφιση του «Περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2023». Η προτεινόμενη νομοθεσία, όπως αναφέρει, εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο πλαίσιο και επιχειρεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες στη διαχείριση κοινόκτητων κτηρίων.

Παράλληλα, εισηγείται τη δημιουργία ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, με αρμοδιότητα την εφαρμογή της νομοθεσίας, τη διαφάνεια και τον αποτελεσματικό έλεγχο της λειτουργίας των κοινόκτητων οικοδομών.

Μεταξύ των προτάσεων που θέτει περιλαμβάνονται ενιαίοι κανονισμοί λειτουργίας, ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστικών επιτροπών, υποχρεωτικά αποθεματικά ταμεία για εργασίες συντήρησης και περιοδικοί έλεγχοι καταλληλότητας κτηρίων.

«Η ασφάλεια των κοινόκτητων οικοδομών δεν μπορεί να βασίζεται στην καλή θέληση ή στην τύχη», τονίζει ο Σύνδεσμος, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα ενισχύει τη λογοδοσία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων χαρακτηρίζει τη μεταρρύθμιση ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και καλεί τη Βουλή και την κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις.