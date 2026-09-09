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Η πορεία υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, μαζί με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Το τετ-α-τετ των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε με ευρεία ατζέντα, η οποία περιλάμβανε θέματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά και ζητήματα που αφορούν τη σταθερότητα και τις υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα επόμενα βήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά τη συμφωνία για την είσοδο της επενδυτικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στη Great Sea Interconnector (GSI), η οποία, βάσει του σχεδιασμού, έχει αναλάβει την ανάπτυξη του έργου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Μητσοτάκης και Μακρόν αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε επίσης τον Γάλλο πρόεδρο για τα αποτελέσματα της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα στο Ελ Αλαμέιν.

Στο τραπέζι βρέθηκαν και οι επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη κρίση στα Στενά του Ορμούζ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για συντονισμένες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην οικονομία και τους καταναλωτές.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη τις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ζήτημα έχει βρεθεί ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, με τον Εμανουέλ Μακρόν να έχει απευθύνει πρόσφατα επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας την εφαρμογή αντίστοιχου περιορισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη γαλλική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή του στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα.

ΚΥΠΕ