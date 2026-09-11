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Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με ελλείψεις στην κάλυψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του νοσηλευτικού προσωπικού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούοος.

Σημειώνει, επίσης, ότι με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΟΚΥπΥ ζητεί άμεσες απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

«Η εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα προκαλεί σοβαρό προβληματισμό», τονίζει.

Ο κ. Καρούσος αναφέρει ότι δεν υπάρχει καθημερινή παρουσία πνευμονολόγου, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο ίδιος, πραγματοποιούνται μόλις 3-4 επισκέψεις τον μήνα, την ώρα που στο Νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη και σοβαρά πνευμονολογικά περιστατικά.

Ακόμη, επισημαίνει ότι η παρουσία νευρολόγου «περιορίζεται σε μία φορά την εβδομάδα, παρόλο που νοσηλεύονται περιστατικά εγκεφαλικών επεισοδίων και άλλων σοβαρών παθήσεων του νευρικού συστήματος». «Παράλληλα, η λίστα αναμονής για εξέταση ξεπερνά τους 6-7 μήνες», προσθέτει.

«Ενώ στο παρελθόν υπήρχε καθημερινή κάλυψη από οφθαλμίατρο, σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχη μόνιμη παρουσία, παρά το γεγονός ότι σε σοβαρά περιστατικά μπορεί να απαιτείται άμεση οφθαλμολογική αξιολόγηση», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου.

Την ίδια, ώρα, σημειώνει ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης από νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων.

Ο κ. Καρούσος ζητεί, επίσης, επίσημη ενημέρωση για το κατά πόσο ιατροί ή θέσεις που ανήκαν στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου έχουν μετακινηθεί προς άλλα δημόσια νοσηλευτήρια και, εάν ναι, για ποιους λόγους και με ποιον τρόπο έχουν αντικατασταθεί.

«Η Αμμόχωστος δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά τα αυτονόητα», λέει, προσθέτοντας ότι «δεν είναι δυνατόν ένα επαρχιακό νοσοκομείο, το οποίο καλείται να εξυπηρετεί τους κατοίκους ολόκληρης της ελεύθερης επαρχίας αλλά και μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές περιοχές της Κύπρου, να στερείται επαρκούς και καθημερινής κάλυψης σε βασικές ιατρικές ειδικότητες».

«Το ζήτημα δεν είναι κομματικό και δεν πρέπει να μετατραπεί σε κομματική αντιπαράθεση. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας, ασφάλειας των ασθενών και ισότιμης μεταχείρισης της επαρχίας Αμμοχώστου», τονίζει ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, σημειώνοντας ότι «αναμένουμε από το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΥπΥ συγκεκριμένες απαντήσεις, συγκεκριμένες ενέργειες και σαφές χρονοδιάγραμμα».

«Το Νοσοκομείο Αμμοχώστου πρέπει να ενισχυθεί. Και πρέπει να ενισχυθεί τώρα», καταλήγει.

ΚΥΠΕ