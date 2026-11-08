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Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως ανοίγει ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, καθώς δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου τον θέλουν να έχει αναπτύξει στενή σχέση με μία γυναίκα από το παρελθόν του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, πρόκειται για την Αλίμπα Μπέλινγκχαμ, μία διαζευγμένη γυναίκα, άνω των 60 ετών, μητέρα δύο παιδιών και μέλος του εύπορου κοινωνικού κύκλου του Νόρφολκ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους ήρθαν ξανά κοντά το τελευταίο διάστημα, όταν ο Άντριου εγκαταστάθηκε στο κτήμα Σάντριγχαμ, μετά την απομάκρυνσή του από τον βασιλικό κύκλο.

Η γνωριμία που κρατά από την παιδική ηλικία

Η Αλίμπα Μπέλινγκχαμ δεν είναι μια άγνωστη παρουσία στη ζωή του πρώην πρίγκιπα. Οι οικογένειές τους διατηρούσαν σχέσεις από παλιά, καθώς το οικογενειακό κτήμα των Μπέλινγκχαμ βρισκόταν κοντά στο Σάντριγχαμ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αλίμπα και ο αδελφός της έπαιζαν κατά την παιδική τους ηλικία με τον Άντριου, τον πρίγκιπα Έντουαρντ και την πριγκίπισσα Άννα.

Η ίδια ανήκει στους εύπορους κοινωνικούς κύκλους της βόρειας περιοχής του Νόρφολκ, που στον βρετανικό Τύπο αποκαλούνται συχνά «Turnip Toffs», ενώ είναι γνωστή για την αγάπη της στα άλογα και το κυνήγι. Μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στο Λονδίνο και το Νόρφολκ.

Η διάψευση για την ερωτική σχέση

Παρά τις αναφορές περί νέου ειδυλλίου, η ίδια η Μπέλινγκχαμ έσπευσε να διαψεύσει ότι διατηρεί ερωτική σχέση με τον πρώην πρίγκιπα.

Σε δηλώσεις της στη Daily Mail και στο Hello, ξεκαθάρισε ότι οι δυο τους είναι απλώς γνωστοί και φίλοι, με κοινά ενδιαφέροντα τα άλογα και τα σκυλιά.

«Καθόμαστε μαζί κατά καιρούς και μιλάμε για άλογα και σκύλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αυτή είναι η κοινή τους ενασχόληση.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν είναι σύντροφος του Άντριου και εκτίμησε πως οι φήμες ξεκίνησαν όταν ένας Αμερικανός δημοσιογράφος πληροφορήθηκε ότι είχε επισκεφθεί τον πρώην πρίγκιπα για τσάι και έβγαλε τα δικά του συμπεράσματα.

Έτσι, παρά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για μια νέα σχέση στη ζωή του Άντριου, η Αλίμπα Μπέλινγκχαμ επιμένει ότι πρόκειται απλώς για μια φιλική γνωριμία, χωρίς ερωτική διάσταση.

huffingtonpost.gr