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Η δολοφονία ενός Κολομβιανού στρατιώτη από μια νεαρή Ουκρανή, κατά τη διάρκεια ενός ερωτικού ραντεβού και με την οργάνωση και καθοδήγηση από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, έχει θορυβήσει τις τελευταίες ώρες τοι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η ουκρανική αστυνομία, ο 32χρονος άνδρας, που είχε υπηρετήσει ως εθελοντής στον ουκρανικό στρατό, με τη σύμβασή του να έχει λήξει αρκετούς μήνες πριν, εντοπίστηκε νεκρός από κατανάλωση τοξικής ουσίας σε νοικιασμένο διαμέρισμα στην περιοχή Ομπολόνσκι του Κιέβου.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο επιθέσεων που ερευνούν οι ουκρανικές αρχές, με Ρώσους πράκτορες να φέρονται να χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών, χρηματικές αμοιβές και νεαρές γυναίκες για να προσεγγίσουν στρατιωτικούς και να οργανώσουν δολοφονίες.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Αύγουστο ότι είχε αποτρέψει περισσότερες από 50 επιχειρήσεις αυτού του είδους από τις αρχές του 2026. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Κολομβιανοί αποτελούν σημαντικό μέρος των ξένων εθελοντών που έχουν πολεμήσει στο πλευρό της Ουκρανίας.

Ρώσος πράκτορας χρησιμοποιούσε το προφίλ της κοπέλας για έναν μήνα

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας σύνδεσμος των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών επικοινώνησε με τη 19χρονη μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων και της προσέφερε 1.000 δολάρια για να αναλάβει μια αποστολή.

Αφού απέκτησε πρόσβαση στον λογαριασμό της, φέρεται να επικοινωνούσε για περισσότερο από έναν μήνα με τον 32χρονο Κολομβιανό, προσποιούμενος τη νεαρή γυναίκα και καλλιεργώντας την εντύπωση ότι μεταξύ τους αναπτυσσόταν ερωτική σχέση.

Στη συνέχεια κανόνισε τη συνάντησή τους στο Κίεβο, ζητώντας από τον άνδρα να νοικιάσει ένα διαμέρισμα.

Πριν από το ραντεβού, ο Ρώσος σύνδεσμος φέρεται να έδωσε οδηγίες στη 19χρονη να παραλάβει από προκαθορισμένο σημείο ένα μπουκάλι που περιείχε άγνωστη ουσία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με τους ερευνητές, η νεαρή έριξε το υγρό στο αλκοολούχο ποτό του άνδρα.

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Η ουσία αποδείχθηκε θανατηφόρα, καθώς ο 32χρονος πέθανε μέσα σε μία ώρα. Η 19χρονη φέρεται μάλιστα να τον βιντεοσκόπησε, προκειμένου να στείλει το υλικό στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ως απόδειξη ότι είχε ολοκληρώσει την αποστολή της. Μετά τον θάνατό του, φέρεται να αφαίρεσε χρήματα από τις τσέπες του, να κλείδωσε το διαμέρισμα και να διέφυγε.

«Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία θανάτου του άνδρα ήταν η δηλητηρίαση», ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τελικά τη 19χρονη να κρύβεται σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε χωριό της περιφέρειας Τσερκάσι, στην κεντρική Ουκρανία. Σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά παραγγελία και με οικονομικό κίνητρο. Εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ακόμη και ισόβια κάθειρξη.

Η αρχική ανακοίνωση της αστυνομίας δεν διευκρίνιζε την εθνικότητα του θύματος ούτε την ουσία που χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο, η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για 32χρονο Κολομβιανό βετεράνο.

Πώς οι ρωσικές υπηρεσίες στρατολογούν νεαρές γυναίκες μέσω Telegram

Οι ουκρανικές αρχές είχαν εντοπίσει παρόμοιες μεθόδους στρατολόγησης αρκετούς μήνες πριν από τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Τον Ιούνιο, ο τότε αρχηγός της ουκρανικής αστυνομίας, Ιβάν Βιχίβσκι, είχε περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ρωσικές υπηρεσίες προσέγγιζαν νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, μέσω Telegram και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις αρχές του 2026 είχαν καταγραφεί έξι δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας στρατιωτικών κατά παραγγελία, με τις εντολές να μεταφέρονται μέσω Telegram. Σε μία περίπτωση, το σχέδιο είχε αποτραπεί.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι στρατολογημένες γυναίκες ενθαρρύνονταν να προσεγγίζουν στρατιώτες μέσα από ιστοσελίδες γνωριμιών και κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας προσωπικές ή ερωτικές σχέσεις μαζί τους. Σε αντάλλαγμα, τους υπόσχονταν εύκολα χρήματα για την εκτέλεση των αποστολών.

Η 14χρονη που κατηγορείται ότι δηλητηρίασε και στραγγάλισε στρατιώτη

Μία ακόμη υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο αφορά ένα 14χρονο κορίτσι στην πόλη Ρίβνε της Ουκρανίας, το οποίο παραπέμφθηκε σε δίκη για τη δολοφονία 27χρονου Ουκρανού στρατιωτικού.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ανήλικη δηλητηρίασε και στη συνέχεια στραγγάλισε τον άνδρα, ενώ δεχόταν οδηγίες από Ρώσο σύνδεσμο μέσω βιντεοκλήσης.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ρώσος είχε προηγουμένως καλλιεργήσει ερωτική σχέση με την έφηβη και της είχε υποσχεθεί ότι θα οργανώσει τη μετακίνησή της σε περιοχή που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Στο μικροσκόπιο 23 θανατηφόρες δηλητηριάσεις στρατιωτικών

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία των ουκρανικών εισαγγελικών αρχών αποτυπώνουν την έκταση των ερευνών. Η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας ανακοίνωσε στο μέσο Hromadske την Τρίτη ότι από τις αρχές του 2026 έχουν κινηθεί 21 ποινικές διαδικασίες που αφορούν συνολικά 23 θανατηφόρες δηλητηριάσεις στρατιωτικών.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ταυτοποιηθεί οκτώ ανήλικοι που θεωρούνται ύποπτοι για εμπλοκή στις υποθέσεις.

Οι υποθέσεις τριών εξ αυτών έχουν ήδη παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη, ενώ για τους υπόλοιπους πέντε οι έρευνες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Η εισαγγελία διευκρίνισε ότι η ενδεχόμενη εμπλοκή των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών εξακολουθεί να διερευνάται.

Ως βασικά μέσα στρατολόγησης προσδιορίζονται οι ιστοσελίδες γνωριμιών και το Telegram.

Πάνω από 50 «ερωτικές παγίδες» αποτράπηκαν από την SBU

Τον Αύγουστο, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ότι από τις αρχές του έτους είχε αποτρέψει περισσότερες από 50 επιχειρήσεις που χαρακτήρισε «ερωτικές παγίδες».

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν περιλάμβαναν την τοποθέτηση εκρηκτικών στους χώρους όπου είχαν προγραμματιστεί συναντήσεις, την προσφορά δηλητηριασμένων δώρων και επιθέσεις που οργανώνονταν με το πρόσχημα ερωτικών ραντεβού.

Σε μία περίπτωση, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν ένα ποτό που περιείχε δηλητήριο προτού φτάσει στον στρατιώτη για τον οποίο προοριζόταν. Σε άλλη υπόθεση, στρατιωτικός που περίμενε να συναντήσει μια γυναίκα στην περιοχή της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν μασκοφόρο επιτιθέμενο.

Από τις ερωτικές γνωριμίες στην κατασκοπεία: Η περίπτωση του αλεξιπτωτιστή

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες γνωριμιών δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την οργάνωση επιθέσεων, αλλά και για την προσέγγιση εν ενεργεία στρατιωτικών με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών, σύμφωνα με την SBU.

Στις 12 Νοεμβρίου, η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός αλεξιπτωτιστή, ο οποίος κατηγορείται ότι βοήθησε στην προετοιμασία πυραυλικού πλήγματος εναντίον του διοικητή της ταξιαρχίας του, στην περιοχή του Μικολάιβ.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν τον στρατιωτικό την περίοδο που αναζητούσε ερωτική σχέση μέσω καναλιών γνωριμιών στο Telegram.

Στη συνέχεια, φέρεται να άρχισε να συγκεντρώνει πληροφορίες για τον εντοπισμό του στόχου, τις οποίες διαβίβαζε σε αξιωματικό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB).

protothema.gr