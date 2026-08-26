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Η PGS Lighting Electrical, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρολογικών λύσεων και του φωτισμού στην Κύπρο, εξασφάλισε την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index™.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσης της εταιρείας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, τη συνεργασία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει η PGS Lighting Electrical στην καλλιέργεια μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία και τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work® Κύπρου, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η πιστοποίηση της PGS Lighting Electrical ως Great Place to Work® αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι εκτιμώνται, υποστηρίζονται και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται. Η επένδυση στους ανθρώπους αποτελεί θεμέλιο λίθο για κάθε επιτυχημένο οργανισμό και η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνει η εταιρεία στο ανθρώπινο δυναμικό της.»

Εκ μέρους της PGS Lighting Electrical, ο CEO της εταιρείας, κ. Νεόφυτος Νεοφύτου, δήλωσε:

«Η πιστοποίηση Great Place to Work® αποτελεί μια διεθνή αναγνώριση που βασίζεται κυρίως στις απόψεις και τις εμπειρίες των ίδιων των εργαζομένων μας. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί μια ισχυρή και ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι η PGS Lighting Electrical είναι ένας χώρος εργασίας όπου οι άνθρωποι αισθάνονται σεβασμό, εμπιστοσύνη, υποστήριξη και υπερηφάνεια για τη δουλειά τους.

Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί τον τελικό μας προορισμό, αλλά ένα ακόμη κίνητρο για να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και να ενισχύουμε μια κουλτούρα όπου όλοι μπορούν να συνεισφέρουν, να εξελίσσονται και να πετυχαίνουν μαζί, καθώς χτίζουμε το μέλλον του οργανισμού μας.

Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας.»