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Πρόταση για αντικατάσταση του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Κίνημα Άλμα.

Η φιλοσοφία του κόμματος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι «να κρατηθούν όσα λειτουργούν και να εκσυγχρονιστούν όσα χρειάζονται αλλαγή».

Σύμφωνα με το Άλμα, «ο νέος νόμος διατηρεί τους δοκιμασμένους κανόνες για τις παραδοσιακές μορφές συνεταιρισμού, αλλά δημιουργεί ταυτόχρονα ένα σύγχρονο πλαίσιο για ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και ευελιξία σε επενδύσεις, επιχειρηματικές συνεργασίες, μεγάλα έργα και οχήματα ειδικού σκοπού».

Αυτούσια η ανακοίνωση του κόμματος:

«Η Κύπρος θέλει να είναι σύγχρονο επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Δεν μπορεί, όμως, να συνεχίζει να στηρίζει βασικές μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα παλιό νομοθετικό πλαίσιο των αρχών του 20ου αιώνα, που πρόδηλα δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες της σημερινής οικονομίας.

Δεν αλλάζουμε νόμους απλώς επειδή είναι παλιοί. Αλλά ούτε αφήνουμε τα πραγματικά κενά να διαιωνίζονται.

Το Κίνημα Άλμα θέτει σε δημόσια διαβούλευση ολοκληρωμένη Πρόταση Νόμου των Βουλευτών Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Μιχάλη Παρασκευά: για την αντικατάσταση του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, Κεφ. 116.

Η φιλοσοφία μας είναι απλή: κρατούμε όσα λειτουργούν και εκσυγχρονίζουμε όσα χρειάζονται αλλαγή.

Ο νέος νόμος διατηρεί τους δοκιμασμένους κανόνες για τις παραδοσιακές μορφές συνεταιρισμού, αλλά δημιουργεί ταυτόχρονα ένα σύγχρονο πλαίσιο για ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και ευελιξία σε επενδύσεις, επιχειρηματικές συνεργασίες, μεγάλα έργα και οχήματα ειδικού σκοπού.

Για πρώτη φορά στο γενικό δίκαιο δίνεται καθαρή επιλογή: ετερόρρυθμος συνεταιρισμός με ή χωρίς χωριστή νομική προσωπικότητα. Η επιλογή αυτή δεν είναι ξένη προς την Κύπρο αφού χρησιμοποιείται ήδη στην ειδική νομοθεσία για επενδυτικά ταμεία. Τώρα αποκτά ένα ολοκληρωμένο γενικό νομοθετικό πλαίσιο.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζονται οι κανόνες για τη διοίκηση, την ευθύνη των συνεταίρων, την προστασία των πιστωτών, τις μετατροπές, τη συνέχιση επιχειρήσεων από και προς την Κύπρο, το Μητρώο και τις εμπορικές επωνυμίες.

Δεν δημιουργούμε φορολογικό παράθυρο και δεν μετατρέπουμε τους συνεταιρισμούς σε εταιρείες. Η φορολογική μεταχείριση εξακολουθεί να καθορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία και οι ειδικά ρυθμιζόμενοι τομείς εξακολουθούν να διέπονται από τους δικούς τους κανόνες.

Η πρόταση είναι αποτέλεσμα συγκριτικής μελέτης σύγχρονων μοντέλων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νέα Ζηλανδία, το Λουξεμβούργο και άλλες δικαιοδοσίες, αλλά είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στη νομική παράδοση της Κύπρου.

Στόχος δεν είναι να δημιουργήσουμε ακόμη έναν πολύπλοκο νόμο. Στόχος είναι να δώσουμε στην κυπριακή οικονομία περισσότερες σύγχρονες επιλογές, με καθαρούς κανόνες και ασφάλεια δικαίου.

Δημόσια διαβούλευση πριν από την κατάθεση

Πριν από την κατάθεση των προτάσεων, δημοσιοποιούμε στην ιστοσελίδα μας την πρόταση και την αιτιολογική έκθεση και καλούμε νομικούς, λογιστές, ελεγκτές, επιχειρήσεις, επενδυτικούς και επαγγελματικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σχόλια και εισηγήσεις και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να υποβάλουν σχόλια και εισηγήσεις μέχρι την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@alma.org.cy

Οι νόμοι που επηρεάζουν την οικονομία δεν πρέπει να γράφονται πίσω από κλειστές πόρτες. Θέλουμε τη γνώση και την εμπειρία της αγοράς πριν από την κατάθεσή τους.»