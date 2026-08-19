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Οδικά έργα που θα επηρεάσουν την κυκλοφορία σε δύο δρόμους του Στροβόλου προγραμματίζει ο Δήμος για τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Αυγούστου, στο πλαίσιο εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Στροβόλου, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην οδό Οδυσσέα Ελύτη, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ουρανού.

Οι εργασίες θα διεξαχθούν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και, κατά τη διάρκειά τους, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα παραμείνει κλειστό για την τροχαία κίνηση.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 25 Αυγούστου, οι εργασίες μεταφέρονται στην οδό Δημοκρατίας. Θα επηρεαστεί το τμήμα από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ μέχρι τη συμβολή της με την είσοδο προς τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού.

Οι ασφαλτοστρώσεις στη Δημοκρατίας θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ της Τρίτης και θα συνεχιστούν μέχρι τις 5:30 το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Και σε αυτή την περίπτωση ο δρόμος θα είναι κλειστός για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο Δήμος καλεί τους δημότες να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από το οδόστρωμα και να ακολουθούν την επιτόπου οδική σήμανση, καθώς και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.