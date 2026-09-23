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Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, μετά τον εντοπισμό ύποπτου δέματος στην 46η Οδό, μεταξύ της 2ης και της 3ης Λεωφόρου, με την Αστυνομία να κινητοποιείται άμεσα.

Λόγω της κινητοποίησης, έχει επιβληθεί περιορισμός της κυκλοφορίας σε τμήμα του Μανχάταν.

NOW: Streets SHUT DOWN as Police and Secret Service investigate a suspicious package near the UN General Assembly in New York



Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing @FreedomNTV desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/XGsWEexJ7c September 23, 2026

NYPD is responding to a report of a suspicious package on 46th Street between 2nd and 3rd Avenues, near the United Nations. Significant traffic restrictions are in place, with a large portion of Midtown Manhattan closed to vehicles. #UNGA #NewYorkCity pic.twitter.com/28LQVwDPHV — Nico Maounis (@nicomaounis) September 23, 2026

Η 2η Λεωφόρος μεταξύ της 45ης και της 47ης Οδού είναι κλειστή για την κυκλοφορία οχημάτων.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο βρίσκεται η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη.

protothema.gr