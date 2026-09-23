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Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, μετά τον εντοπισμό ύποπτου δέματος στην 46η Οδό, μεταξύ της 2ης και της 3ης Λεωφόρου, με την Αστυνομία να κινητοποιείται άμεσα.
Λόγω της κινητοποίησης, έχει επιβληθεί περιορισμός της κυκλοφορίας σε τμήμα του Μανχάταν.
Η 2η Λεωφόρος μεταξύ της 45ης και της 47ης Οδού είναι κλειστή για την κυκλοφορία οχημάτων.
Σε μικρή απόσταση από το σημείο βρίσκεται η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη.